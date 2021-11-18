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Загинув репер Янг Дольф – його застрелили у популярній крамниці-пекарні, яку він часто відвідував

  73   0 18.11.2021, 10:57 | Новости, Культура, Мир
Загинув репер Янг Дольф – його застрелили у популярній крамниці-пекарні, яку він часто відвідував

У США, у місті Мемфіс (штат Теннессі), застрелили відомого репера Янга Дольфа. Це сталося у середу, 17 листопада, у магазині-пекарні.

Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на джерела у поліції, а також представника виконавця, інформує ZN.UA.

Менеджер Адольфа Роберта Торнтона-молодшого - таке справжнє ім'я репера, заявив, що всі близькі виконавцеві люди "шоковані та глибоко засмучені раптовою та трагічною втратою дорогого друга, Янга Дольфа".

"Світ втратив ікону, велику людину та улюбленого виконавця, якого забрали надто рано", - додав він.

Департамент поліції Мемфіса повідомив Fox News Digital, що поліцейські відреагували на повідомлення про стрілянину в Makeda's Butter Cookies близько 12:24. за місцевим часом. Також вони наголосили, що Дольф помер на місці.

Поліція повідомила, що наразі вони не встановили особу підозрюваного.

Департамент додав у заяві, опублікованій у Twitter, що вбивство Дольфа є "ще одним прикладом безглуздого насильства із застосуванням вогнепальної зброї, з якою вони стикаються на місцевому та національному рівнях".

"Ми щиро переживаємо за сім'ю Торнтона та всіх, хто постраждав від цього жахливого акту насильства", - написали у департаменті.

Янг Дольф був застрелений у популярній пекарні, яку він часто відвідував та просував у соціальних мережах.

Це вже не перший замах на Дольфа. У вересні 2017 року в Лос-Анджелесі він вступив у сутичку із трьома чоловіками біля готелю Loews Hollywood. У лютому того ж року Дольф перебував у позашляховику у Шарлотті (штат Північна Кароліна), коли автомобіль потрапив під обстріл.

ZN.UA

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