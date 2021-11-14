США пытались скрыть данные о 80 жертвах авиаудара в Сирии, - NYT

Власти США пытались скрыть данные о том, что в результате авиаудара в Сирии возле города Багуз в 2019 году погибли не менее 80 мирных жителей. Спустя два года военные впервые признали гибель гражданских.

Об этом сообщает NYT.

По данным газеты, авиаудар возле Багуза стал одним из крупнейших по числу погибших гражданских за все время военных действий против "Исламского государства" в Сирии.

Сообщается, что 18 марта 2019 года американский штурмовик F-15E сбросил три бомбы на скопление людей. Военные заявили, что среди них скрывались террористы, и удар был полностью оправдан. Источники NYT утверждают, что в результате того удара погибли не менее 80 человек.

Издание пишет, что американский центр воздушных операций в Катаре наблюдал за ударами в прямом эфире с камеры беспилотника, и один из аналитиков написал в чат, что авиация США "сбросила бомбы на 50 женщин и детей".

NYT отмечает, что военные пытались скрыть последствия удара, а число жертв было преуменьшено. Спустя два с половиной года в центральном командовании США в ответ на запрос подтвердили, что тогда погибли не менее 80 человек.

По результатам расследования установлены, что были убиты 16 боевиков и четыре мирных жителя, однако точную принадлежность еще 60 погибших установить не удалось.

"В соответствии с нашими собственными доказательствами мы берем на себя полную ответственность за непреднамеренную гибель людей", - цитирует газета заявление командования.

Напомним, в августе в Пентагоне заявили, что США оставят своих военных в Сирии, поскольку "Исламское государство" до сих пор не побеждено, а Вашингтон имеет обязательства перед сирийскими демократическими силами.

США принимали участие в военной операции в Сирии с 2014 года. При поддержке авиации союзников Демократическим силам Сирии удалось освободить от террористов значительную часть провинций Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор, а также занять город Ракка, который террористы называли своей столицей.