Полиция Харькова задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины

Правоохранители в Харькове задержала Дмитрия Захарова. Мужчину сегодня днём объявили в розыск по подозрению в убийстве женщины.

Как пишет местный телеграм-канал, 43-летнего Захарова поймали в районе метро Масельского. Предварительно установлено, что убийство произошло в результате бытового конфликта.

Отмечается, что мужчина в момент совершения убийства был в нетрезвом состоянии.

Как сообщили правоохранители, 14 ноября в 6:50 в отдел полиции №1 Харьковского РУП №2 поступило сообщение от местных жителей о том, что у подъезда многоэтажки №312 по проспекту Московскому обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.