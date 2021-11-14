Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

00:08

VW спустя 36 лет снимает с конвейера свой первый китайский автомобиль

23:03

Полиция Харькова задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины

22:04

США пытались скрыть данные о 80 жертвах авиаудара в Сирии, - NYT

21:32

"Ньюкасл" нацелился на подписание одноклубника Зинченко

21:05

При пожаре в болгарской COVID-больнице погибли три человека

20:33

Европейский инвестиционный банк будет помогать тепломодернизировать больницы в Украине, - Шмыгаль

20:06

В сауне отеля Николаева зарезали отдыхающего

19:34

Саутгейт готов продлить контракт с Английской федерацией

19:07

Польша может обратиться к НАТО из-за кризиса на границе

18:35

На Донбассе шесть нарушений "тишины", получил ранения военный санитар

18:08

Австрия завтра вводит локдаун для невакцинированных от COVID

17:36

Британия готова перебросить спецназ в Украину из-за угрозы вторжения РФ, - The Mirror

17:00

В Мукачево у сотрудниц горсовета выявили поддельные COVID-сертификаты

16:37

Кулеба и Боррель обсудили ситуацию на границе

16:01

"Манчестер Юнайтед" нацелился на бывшего тренера "Реала"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Полиция Харькова задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины

  24   0 14.11.2021, 23:03 | Новости, Происшествия
Полиция Харькова задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины

Правоохранители в Харькове задержала Дмитрия Захарова. Мужчину сегодня днём объявили в розыск по подозрению в убийстве женщины.

Как пишет местный телеграм-канал, 43-летнего Захарова поймали в районе метро Масельского. Предварительно установлено, что убийство произошло в результате бытового конфликта.

Отмечается, что мужчина в момент совершения убийства был в нетрезвом состоянии.

Как сообщили правоохранители, 14 ноября в 6:50 в отдел полиции №1 Харьковского РУП №2 поступило сообщение от местных жителей о том, что у подъезда многоэтажки №312 по проспекту Московскому обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Лента статей

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (335)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]