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"Японські Гаррі й Меган": принцеса Мако вийшла заміж за простолюдина

  2   0 26.10.2021, 19:00 | Новости, Мир
"Японські Гаррі й Меган": принцеса Мако вийшла заміж за простолюдина

Японська принцеса Мако вийшла заміж за свого коханого з коледжу Кей Комуро, втративши свій королівський статус, пише ВВС.

За японським законодавством, жінки з імператорської сім'ї втрачають свій статус після шлюбу з "простолюдином". Це, втім, не стосується чоловіків.

На церемонії також не було традиційних для королівського весілля обрядів, а принцеса відмовилася від плати, яку отримують жінки з імператорського роду, коли йдуть з сім'ї. Вона - перша жінка з імператорської родини, яка відмовилася від обох цих привілеїв.

Очікують, що пара після одруження переїде в США, де Комуро працює адвокатом. Це викликало неминучі порівняння з британською королівською родиною, і молодята отримали прізвисько "Японські Гаррі й Меган".

Як і Меган Маркл, Комуро потрапив під пильну увагу, коли стало відомо про його стосунки з принцесою Мако. Останнім часом його критикували за те, що відростив "хвостик" і таким його побачили по поверненню в Японію зі США.

На пресконференції у вівторок принцеса Мако сказала, що перепрошує за неприємності, які приніс людям її шлюб. "Мені дуже шкода за спричинені незручності, і я вдячна тим... хто продовжує мене підтримувати", - цитує її NHK.

"Для мене Кей - незамінний. Шлюб був для нас неуникним вибором", - сказала вона. А Комуро додав, що любить Мако і хоче провести з нею все життя.

Принцеса Мако покинула свою резиденцію в Токіо близько 10:00 за місцевим часом у вівторок, аби зареєструвати шлюб.

Вона кілька разів вклонилась батькам, наслідному принцу Фуміхіто та наслідній принцесі Кіко. Вона також обійняла свою молодшу сестру перед тим, як піти, повідомляє Kyodo.

Протягом багатьох років на пару була спрямована надмірна увага преси. Через це принцеса страждала від посттравматичного стресового розладу, повідомляло Агентство імператорського дому.

Її стосунки викликали запеклі суперечки в країні. У вівторок люди вийшли на протест проти шлюбу в японський парк.

Пара заручилася 2017 року, а наступного року вони мали одружитися. Але шлюб відклали через заяви, що у матері Комуро були фінансові проблеми - вона, як повідомляли, взяла позику у свого колишнього нареченого і не повернула йому.

У палаці заперечували, що затримка була пов'язана з цим, хоча наслідний принц Фуміхіто сказав, що важливо розв'язати грошові проблеми до одруження.

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