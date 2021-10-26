Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

19:59

Загибель Галини Гатчінс: знімальна група розважалася зі зброєю за кілька годин до трагедії

19:00

"Японські Гаррі й Меган": принцеса Мако вийшла заміж за простолюдина

17:59

"Кварталу 95" не продлили контракт на телеканале Коломойского

17:01

Сын Трампа выпустил одежду с надписью "Болдуин убивает людей"

16:06

В Китае распространяется новый штамм птичьего гриппа. Вызывает высокую смертность

15:04

Опитування "Центру Разумкова": Рейтинг президента Зеленського знизився

14:01

У п'ятому сезоні "Корони" покажуть руйнівне інтерв'ю принцеси Діани

13:00

Кабмін змінив склад правління "Укрзалізниці"

12:00

"Подорожувати – так, жити – тільки в Україні". Українська призерка Олімпіади в Токіо Магучіх розповіла про пропозиції виступати за інші країни

11:01

У США сталася бійня в торговому центрі: є загиблі і поранені (фото, відео)

10:01

Випадковість чи "злив"? Частина фігурантів списку РНБО загадково встигли переписати свій бізнес напередодні введення санкцій – Bihus.Info

09:20

В Україні новий рекорд смертей від ускладнень COVID-19 – за добу померли 734 людини

09:01

"Ніхто не забутий". генпрокурор Венедіктова заявила про розслідування низки справ проти екс-глави МОЗ Степанова

08:05

Кто и зачем дезинформирует об отсутствии военных РФ на войне, краже газа и вакцинации

07:09

В Верховной Раде предлагают лишать водительских удостоверений за превышение скорости

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Загибель Галини Гатчінс: знімальна група розважалася зі зброєю за кілька годин до трагедії

  9   0 26.10.2021, 19:59 | Новости, Происшествия
Загибель Галини Гатчінс: знімальна група розважалася зі зброєю за кілька годин до трагедії

Стали відомі нові подробиці смертельної трагедії. Так члени знімальної групи фільму "Іржа" розважалися зі зброєю, зарядженою бойовими патронами, за кілька годин до загибелі Галини Гатчінс.

Про це стало відомо журналістам видання The Wrap.

Вони грали в плінк: стріляли по імпровізованих мішенях. Пізніше саме та зброя, яку використовували члени знімальної групи, була передана Алеку Болдвіну. Реквізит йому до рук потрапив від асистента режисера. Той був переконаний, що пістолет безпечний.

До слова, видання звернулося до продюсерів фільму з проханням прокоментувати цю інформацію. Однак вони відповіли, що проводять внутрішню перевірку.

"Безпека наших акторів та знімальної групи - пріоритет для нас. Нам не було відомо про жодні офіційні скарги на безпеку зброї чи реквізиту на знімальному майданчику. Ми проводитимемо внутрішню перевірку. Поки знімання фільму ми призупинили", - заявили продюсери фільму.

ТСН

Лента статей

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (645)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]