Загибель Галини Гатчінс: знімальна група розважалася зі зброєю за кілька годин до трагедії

Стали відомі нові подробиці смертельної трагедії. Так члени знімальної групи фільму "Іржа" розважалися зі зброєю, зарядженою бойовими патронами, за кілька годин до загибелі Галини Гатчінс.

Про це стало відомо журналістам видання The Wrap.

Вони грали в плінк: стріляли по імпровізованих мішенях. Пізніше саме та зброя, яку використовували члени знімальної групи, була передана Алеку Болдвіну. Реквізит йому до рук потрапив від асистента режисера. Той був переконаний, що пістолет безпечний.

До слова, видання звернулося до продюсерів фільму з проханням прокоментувати цю інформацію. Однак вони відповіли, що проводять внутрішню перевірку.

"Безпека наших акторів та знімальної групи - пріоритет для нас. Нам не було відомо про жодні офіційні скарги на безпеку зброї чи реквізиту на знімальному майданчику. Ми проводитимемо внутрішню перевірку. Поки знімання фільму ми призупинили", - заявили продюсери фільму.

ТСН