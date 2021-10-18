Сравним две оценки итогов визита Виктории Нуланд в Москву: какая еще другая нужна вам Хартия Вольностей русских баронов?

Сравним две оценки итогов визита Виктории Нуланд в Москву, данные через несколько часов после ее отъезда видными нотаблями путинского режима, глубоко вовлечёнными в украинскую повестку дня, пишет в своем блоге Андрей Пионтковский, информирует UAINFO.org.

Первая из них - официальный пресс-релиз партнера Нуланд по ее переговорам в Кремле бессменного Consiglieri Первого лица Дмитрия Козака:

"В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций".

Обнародован этот документ был под громкой постправдивой шапкой: "Нуланд подтвердила, что Украине придется признать особый статус Донбасс"

Обратите внимание на примечательный семантический ряд: подтвердила, признала, придется. Интересно, кого же Козак нейролингвистически программирует: Начальника, Нуланд в вдогонку, или, может быть, самого себя.

Вторая оценка принадлежит перу царедворца, пожалуй, еще более высокого ранга - российского международника для внешнего употребления №1 - Федора Лукьянова. Близость его к престолу несомненна. Лукьянову на зависть его менее удачливым коллегам было доверено святое. Я бы даже сказал святейшее. Он стал автором ключевого раздела "Внешнеполитическая концепция, внешняя политика" центральной статьи Большой российской энциклопедии ПУТИН, ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ. После чего уже трудно определить, Путин ли глаголет его внешнеполитическими устами или Он, Лукьянов, глаголет профаническими устами Путина. Итак:

"Насколько можно судить, Байден и его команда заинтересованы в том, чтобы обстановка между Россией и Украиной, в особенности вокруг Донбасса, оставалась стабильной, без эскалаций. Речь не идет и не может идти о каких-то "сделках", долгосрочных договоренностях, о которых комментаторы почему-то сразу начинают рассуждать, как только случается какой-то контакт высокого уровня. Но даже минимально реалистичных схем урегулирования нет. Минские соглашения - рамка, в наполнение которой, кажется, никто всерьез больше не верит".

Почувствуйте разницу. Один докладывает наверх:

"Я нагнул Нуланд. США вместе с уже задействованными нами ФРГ и Францией заставят Киев легализовать ОРДЛО, что откроет нам путь вглубь Украины".

Второй предупреждает:

"Не слушайте этого м****а, Сир! Никто, кроме него в эту х***ю о минских соглашениях и особом статусе ОРДЛО всерьез больше не верит. Мы заинтересованы не в эскалации, а в замораживании конфликта".

Какая еще другая нужна вам Хартия Вольностей русских баронов?! Какое другое государство может позволить себе сегодня такой высочайший уровень открытой внешнеполитической дискуссии о будущем страны и мира на самой вершине власти?!

Козак еще не знает, что в той альтернативной версии будущего, которую мы все пытаемся предотвратить, он станет прославившимся своей жестокостью имперским протектором Новороссии и Галиции и 27 мая 2022 года будет взорван в своем бронированном "Мерседесе" в центре Киева турецким дроном, управляемым украинскими партизанами.

Зато энциклопедист Лукьянов прекрасно понимает, что в этой духоподъёмной версии русской истории уже через несколько месяцев после трехдневного всенародного прощания с останками Козака, он предстанет перед Московским международным трибуналом в качестве подсудимого на процессе военных пропагандонов. При этом окажется сидящим на одной скамье с глубоко ему омерзительными эстетически Скабеевой, Шапиро, Симоньян, Шейниным, Киселевым, Захаровой и невыносимо страдающим от такого вынужденного соседства.

Это знание, в котором столько печали, и определяет его сегодняшнее прочтение начертанной им же на энциклопедических скрижалях внешнеполитической концепции В.В. Путина.