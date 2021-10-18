Вакцинация уже сейчас показывает уровень защиты в 72%. Это очень хорошие данные, – Истребин

МОЗ опубликовал данные о доли госпитализаций вакцинированных пациентов среди всех случаев за последних 8 дней. На основе этих данных, по версии системного аналитика Евгения Истребина в Facebook, можно делать вывод, что вакцинация показывает уровень защиты в 72%, информирует UAINFO.org.

"Данные доступны только с 11 октября, имеем для расчета всего 8 дней. За 8 дней было госпитализировано 27461 пациент, из них 1595 пациент были вакцинированы хотя бы одной дозой (5,8%). С учетом числа вакцинированных граждан 1 дозой 7,9 млн, и численности населения 38 млн имеем 21% вакцинированного населения первой дозой. Таким образом получается, что вакцинация обеспечила защиту 72%", - написал Истребин.

Эксперт считает, что если провести анализ по тем, кто получил полный курс вакцинации, и прошло не менее 14 дней с момента окончания курса, то результат будет 80-90%.

"Это очень хорошие данные. Думаю если бы провести анализ по тем кто получил полный курс вакцинации, и прошло не менее 14 дней с момента окончания курса, то результат будет 80-90% как и в странах где ответственно и детально ведется медицинская статистика", - пишет Истребин.

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