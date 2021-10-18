Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:05

ЕС планирует укреплять партнерство с постсоветскими странами и в Персидском заливе

12:10

Вакцинация уже сейчас показывает уровень защиты в 72%. Это очень хорошие данные, – Истребин

11:01

Сравним две оценки итогов визита Виктории Нуланд в Москву: какая еще другая нужна вам Хартия Вольностей русских баронов?

10:04

Бойовики заблокували спостерігачів ОБСЄ у Горлівці

09:04

Керівник Центру конституційної демократії Університету Індіани (США) Девід Вільямс: "Існує велика небезпека концентрації необмеженої влади в руках чинного президента Зеленського"

08:09

"Ньюкасл" определился с бюджетом на зимнее трансферное окно

07:10

Топ-менджер Nike признался в убийстве подростка

06:04

Звезда UFC Макгрегор сломал нос диджею после крещения своего сына в Ватикане

05:12

У Hyundai Sonata появилась особая версия

04:13

Гиперзвуковая ракета КНР застала США врасплох - FT

03:05

Сеть супермаркетов Lidl заходит в Украину, - СМИ

02:06

"Барселона" сомневается, стоит ли возвращать Дани Алвеса

01:07

Ученые назвали пять вещей, продлевающих жизнь мужчин

00:08

Mitsubishi показал новый гибридный Outlander

23:03

Отец смертельно больного мальчика сам создал лекарство

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Вакцинация уже сейчас показывает уровень защиты в 72%. Это очень хорошие данные, – Истребин

  9   0 18.10.2021, 12:10 | Новости, Общество
Вакцинация уже сейчас показывает уровень защиты в 72%. Это очень хорошие данные, – Истребин

МОЗ опубликовал данные о доли госпитализаций вакцинированных пациентов среди всех случаев за последних 8 дней. На основе этих данных, по версии системного аналитика Евгения Истребина в Facebook, можно делать вывод, что вакцинация показывает уровень защиты в 72%, информирует UAINFO.org.

"Данные доступны только с 11 октября, имеем для расчета всего 8 дней. За 8 дней было госпитализировано 27461 пациент, из них 1595 пациент были вакцинированы хотя бы одной дозой (5,8%). С учетом числа вакцинированных граждан 1 дозой 7,9 млн, и численности населения 38 млн имеем 21% вакцинированного населения первой дозой. Таким образом получается, что вакцинация обеспечила защиту 72%", - написал Истребин. 

Эксперт считает, что если провести анализ по тем, кто получил полный курс вакцинации, и прошло не менее 14 дней с момента окончания курса, то результат будет 80-90%.

"Это очень хорошие данные. Думаю если бы провести анализ по тем кто получил полный курс вакцинации, и прошло не менее 14 дней с момента окончания курса, то результат будет 80-90% как и в странах где ответственно и детально ведется медицинская статистика", - пишет Истребин.

UAINFO

Лента статей

Визит Макрона в Украину может состояться в конце ноября, - экс-посол Шамшур

Визит Макрона в Украину может состояться в конце ноября, - экс-посол Шамшур

Пока США заняты Китаем, Россия всё больше угрожает Европе — Forbes

Пока США заняты Китаем, Россия всё больше угрожает Европе — Forbes

Пять болевых точек Запада, на которые в ближайшее время надавит Путин

Пять болевых точек Запада, на которые в ближайшее время надавит Путин

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (464)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]