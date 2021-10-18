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Бойовики заблокували спостерігачів ОБСЄ у Горлівці

  4   0 18.10.2021, 10:04 | Новости, Происшествия
Бойовики заблокували спостерігачів ОБСЄ у Горлівці

Після Донецька бойовики заблокували спостерігачів ОБСЄ і в Горлівці / фото REUTERS

Бойовики заблокували спостерігачів з Організації з безпеки і співробітництва в Європі на передовій патрульній базі в Горлівці. Вони оточили готель і забороняли їм вийти. Бойовики діяли за схожим сценарієм, як у Донецьку.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 17 жовтня, інформує УНІАН.

Увечері 17 жовтня патруль зафіксував, що автомобільні ворота передової патрульної бази (ППБ) в Горлівці закриті за допомогою ланцюга і навісного замку, а біля воріт припаркована машина з блакитною табличкою "ДНР", що блокує виїзд. Біля машини стояли двоє озброєних бойовиків, які охороняли виїзд.

Власник готелю, в якому розташована ППБ, повідомив співробітникам місії, що їм не дозволять залишати приміщення готелю, пославшись на "накази" від "мера Горлівки". Також він заявив, що всі виходи були заблоковані членами збройних формувань.

За допомогою камер відеоспостереження співробітники ОБСЄ побачили, що перед готелем встановлені 3 намети, навколо яких зібралися принаймні 4 людини.

За таким же сценарієм роботу спостерігачів ОБСЄ заблокували раніше в Донецьку.

Окупанти вимагали, аби Організація з безпеки й співробітництва у Європі натиснула на українську владу, щоб та відпустила затриманого на підконтрольній уряду України території бойовика-розвідника, який прикривався формою СЦКК. А поки не відпустить - не будуть навіть брати участі у мінському процесі. Це ж озвучили двоє невідомих, які о 17 годині зайшли до готелю зі спостерігачами ОБСЄ у Горлівці. Мовляв, спостерігачів не випустять, поки Україна не звільнить Андрія Косяка, затриманого біля Золотого 13 жовтня. 

"Дана ситуація продовжилася і після закінчення звітного періоду (і все ще триває). За спостереженнями СММ, обстановка була спокійною", - зазначили в ОБСЄ.

ОБСЄ підкреслює, що ППБ в Горлівці є офісом СММ/ОБСЄ, на який поширюються відповідні імунітети й привілеї.

"Обмеження доступу в офіс і з нього розглядається як порушення таких імунітетів і привілеїв, а також відповідних зобов'язань тими, кому належить фактичний контроль", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через протести окупантів перед готелем. Спостерігачі хвилюються за свою безпеку. Окупанти влаштували протести біля готелю в Донецьку, де проживають співробітники ОБСЄ.

"Вечірні Вісті"

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