Импортозамещение и несветлое будущее российской промышленности

Когда Россия попала под действие санкций в связи с вторжением в Украину, за оккупацию полуострова Крым и части Донбасса, я неоднократно отмечал в своих материалах неспособность России заменить не то, чтобы западную продукцию, но и украинскую, схожую по техническому и технологическому исполнению с российской, пишет в своем блоге военно-политический обозреватель Александр Коваленко, информирует UAINFO.org.

И весьма примечательно, что с годами зависимость российской промышленности, как гражданской, так и военной, от западных технологий становится все более и более явной. Так, согласно данным исследования проведенного Институтом Гайдара (ИЭП), зависимость российской промышленности от западных технологий выросла до 81% или на 20% за последние 6 лет.

России не удалось заместить многие технологии, а там где это ей удалось, потребители сталкиваются с крайне низкой надежностью и качеством исполнения импортозамещенной продукции. Что особо интересно, с 2001 траты России на технологии выросли с $395,4 миллиона до $4,825 миллиарда. То есть она не смогла за 20 лет развить у себя высокотехнологичную промышленность, а ушла в тотальную зависимость от западных технологий, что так же является очень ярким показателем научно-технической деградации РФ.

Но, важно понимать вот какой момент.

Россия, попытке перестроится с западных технологий на свои - отечественные, отсталые и ненадежные, интегрирует эту отсталость и ненадежность там, где это возможно. И происходит это с учетом уже имеющегося в России техногенного коллапса. То есть, фактически, мы имеем прецедент, когда и без того ситуацию хуже некуда, российские импортозаместители заводят в еще более отчаянное и критическое положение.

Уверен, через лет 5-10 Россия будет представлять страну steampunk. Конечно, это будет привлекать разного рода гик-туристов, но в остальном ничего хорошего эта метаморфоза 1/9-й суши не сулит.

Александр КОВАЛЕНКО (Злой одессит)