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Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова

  6   0 07.10.2021, 11:45 | Новости, Политика
Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова

Разумкова відправили у відставку / фото УНІАН, Андрій Кримський

Народні депутати у четвер, 7 жовтня, розглянули питання про звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради."За" відповідне рішення проголосували 284  нардепи.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

З фракції "Слуга народу" "за" проголосували 215 народних депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа -"За життя".

Після голосування Разумков вийшов з сесійної зали.

Звільнення Разумкова: що відомо

  • 2 жовтня у "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Разумкова з посади голови ВР, і планують цього тижня розпочати відповідну процедуру.
  • 5 жовтня Верховна Рада включила до порядку денного сесії питання про відкликання з посади Разумкова. 
  • Головуватиме на засіданні нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.
  • Ввечері 6 жовтня Разумков розповів, що роблять з депутатами, які не хочуть голосувати за його відставку.
  • За інформацією ЗМІ, новим головою ВР можуть обрати чинного першого віце-спікера Руслана Стефанчука.

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