Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова

Разумкова відправили у відставку / фото УНІАН, Андрій Кримський

Народні депутати у четвер, 7 жовтня, розглянули питання про звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради."За" відповідне рішення проголосували 284 нардепи.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

З фракції "Слуга народу" "за" проголосували 215 народних депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа -"За життя".

Після голосування Разумков вийшов з сесійної зали.

Звільнення Разумкова: що відомо