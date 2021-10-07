Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова

Разумкова відправили у відставку / фото УНІАН, Андрій Кримський
Народні депутати у четвер, 7 жовтня, розглянули питання про звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради."За" відповідне рішення проголосували 284 нардепи.
Про це повідомляє кореспондент УНІАН.
З фракції "Слуга народу" "за" проголосували 215 народних депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.
Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа -"За життя".
Після голосування Разумков вийшов з сесійної зали.
Звільнення Разумкова: що відомо
- 2 жовтня у "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Разумкова з посади голови ВР, і планують цього тижня розпочати відповідну процедуру.
- 5 жовтня Верховна Рада включила до порядку денного сесії питання про відкликання з посади Разумкова.
- Головуватиме на засіданні нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.
- Ввечері 6 жовтня Разумков розповів, що роблять з депутатами, які не хочуть голосувати за його відставку.
- За інформацією ЗМІ, новим головою ВР можуть обрати чинного першого віце-спікера Руслана Стефанчука.