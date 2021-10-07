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На Львівщині знайшли поховання воїнів УПА, яких вбили комісари НКВС (фото)

  7   0 07.10.2021, 12:57 | Новости, Общество
На Львівщині знайшли поховання воїнів УПА, яких вбили комісари НКВС (фото)

У кількох загиблих експерти виявили характерні травми, які завдаються тупим предметом / фото - Меморіально-пошуковий центр "Доля"

На Львівщині, поблизу села Соколівка, фахівці Меморіально-пошукового центру "Доля" знайшли поховання воїнів УПА, яких вбили комісари НКВС. Загалом вдалося ексгумувати 16 останків. 

Про це центр "Доля" повідомляє на офіційній сторінці установи у Facebook, інформує УНІАН.

Так, біля села у Львівській області були проведені пошуково-ексгумаційні дослідження. За їхніми результатами експерти виявили масове поховання воїнів УПА. Фахівці ексгумували останки 15 чоловіків та 1 жінки.

Вже встановлено, що майже всі чоловіки, чиї останки знайшли у похованні, загинули у молодому віці. Причина їх смерті - вогнепальні рани, отримані в бою.

У кількох загиблих експерти виявили характерні травми, які завдаються тупим предметом. Вони були нанесені незадовго до смерті людей або ж в момент їх загибелі. Спеціалісти вже провели антропологічні дослідження та зробили висновок про те, що травми наносилися в голову та обличчя тупим предметом або прикладом від гвинтівки.

Спеціалісти виявили серед решток декількох бійців їх дрібні речі / фото - Меморіально-пошуковий центр "Доля"

"Як правило, таким чином поводились НКВДисти із затриманими, чи пораненими вояками", - зазначили фахівці центру "Доля".

Також спеціалісти виявили серед решток декількох бійців їх дрібні речі. За характером поховання фахівці встановили, як його зробили. Так, трупи загиблих воїнів УПА забирали з поля бою та хаотично скидали в яму.

Трупи загиблих воїнів УПА хаотично скидали в яму / фото - Меморіально-пошуковий центр "Доля"

"Вечірні Вісті"

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