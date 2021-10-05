Путинский парадокс: российский президент боится пенсионеров

Если политическую оппозицию Владимиру Путину подавить силами правопорядка, пропаганды или с помощью экономических инструментов, то с пенсионерами все намного сложнее.

Об этом пишет чешское издание Info.

Уже хотя бы потому, что разгон или «простые» аресты оппозиционеров не оказывают никакого негативного влияния на имидж власти. Но совершенно невозможно представить, чтобы на улицы вышли пенсионеры, а полиция жестоко подавила их протест. Более того, их не так уж мало, поскольку пенсионеров разного типа в России около 45 миллионов.

Кстати, их проблема, то есть проблематика пенсий, в России стоит очень остро. Но при этом она с точки зрения системы неизбежна. Первое серьезное потрясение российский президент пережил во время монетизации социальных льгот в 2005 году, когда попытка перевести хаотичную систему скидок и льгот для разных категорий пенсионеров (начиная с Героев Советского Союза, героев труда и вплоть до ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС) в форму денежных выплат привела к массовым уличным протестам, впоследствии остановившим реформу. Пенсионеры просто испугались, что вместо права на бесплатные лекарства или проезд в транспорте они получат копейки.

Подобные протесты вызвала и другая реформа, которая увеличила пенсионный возраст до 65 лет. Учитывая, что средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет около 65 лет (в ЧР примерно на десять лет больше), звучали упреки в том, что мало кто из мужчин доживет до пенсии. Эта проблема, разумеется, не ушла от внимания главного критика Кремля Алексея Навального.

Властям не слишком помогли увещевания о том, что подобная логика не уместна на фоне довольно высокой смертности среди мужчин продуктивного возраста в России (по крайней мере, как сказала вице-премьер Татьяна Голикова, треть российского населения умирает в продуктивном возрасте, причем на мужчин приходится 80%), как и советы о том, что правильнее было бы рассчитывать среднюю продолжительность жизни на пенсии. Она, по разным оценкам (я привожу данные Высшей Школы Экономики), в 2028 году, когда люди будут уходить на пенсию в 65 лет, достигнет 14 лет у мужчин и 23 лет у женщин. Конечно, подобные прогнозы всегда очень спорны, но они довольно хорошо иллюстрируют тот факт, что для реформы существовали веские основания. Владимир Путин явно дистанцировался от подготовки к повышению пенсионного возраста, а во время протестов даже заявил, что реформу с ним не согласовывали и что ее следует смягчить.

Кстати, и на выборах в Государственную думу власть старалась угодить пенсионерам. В ходе предвыборной кампании Владимир Путин назначил единоразовую выплату пенсионерам в размере десяти тысяч рублей. Причем это предложение прозвучало в сентябре, то есть как раз накануне выборов. Также вспомнили о неполных семьях с детьми и блокадниках. Они получили по 50 тысяч рублей. Помимо совершенно явного желания укрепить позицию «Единой России» накануне выборов, речь идет еще и о том, что российские правящие круги весьма осторожны в оказании поддержки пенсионеров. Вместо индексации пенсий (ее, правда, пообещали) или их повышения, они выбрали лишь единоразовую выплату. В следующие месяцы ее уже не будет, и государство, таким образом, не взваливает на себя никакой ответственности за новые выплаты, в отличие от повышения пенсий.

Учитывая электоральные предпочтения и желание привлечь как можно больше избирателей для «Единой России» именно из среды пенсионеров, не удивляет, что бывший премьер и глава партии «Единая Россия» не возглавил кандидатский список на выборах в Государственную думу. Его совет крымским пенсионерам, которые жаловались ему на нехватку денег: «Денег нет, но вы держитесь», - буквально ушел в народ. Медведев стал настолько непопулярной фигурой, в том числе из-за этой брошенной фразы, что Кремль предпочел вообще не выдвигать его на выборы, а вместо него сделать ставку на пятерку самых популярных лиц. В свое время Медведев примерял на себя роль модернизатора России, тем самым желая привлечь молодое и образованное поколение, и теперь не удивляет, что он крайне непопулярен именно среди пенсионеров. Михаил Мишустин, который сменил Медведева на посту премьер-министра, вообще не участвует в партийной политике.

Сразу после выборов российские пенсионеры получили очередную пощечину. Первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов заявил: «Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немного поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который, прежде всего, (...) должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни». Это высказывание вызвало вполне обоснованные возражения, и сама глава ЦБ Эльвира Наибуллина принесла извинения за него. Средняя пенсия в России составляет всего 17 536 рублей. Конечно, это в среднем, а минимальная пенсия - 10 022 рубля.

Никакого резкого роста средней пенсии не ожидается и в ближайшие годы. По словам министра труда Антона Котякова, к 2024 году средняя пенсия вырастет до 20 469 рублей. Она вряд ли покроет инфляцию, но на большее рассчитывать не стоит. А ведь цены в России ничуть не ниже, чем в Чешской Республике. Невозможно себе представить, чтобы люди могли нормально прожить на такую пенсию, да и в продуктивном возрасте шансов заработать приличные деньги у них нет. Своим заявлением Швецов продемонстрировал, насколько оторваны элиты от реальной жизни российских пенсионеров.

Таким образом, пенсионеры в России представляют собой значительную силу, которую опасается даже сам Кремль. Практически любая реформа в пенсионной системе вызывает огромные протесты, но при этом нынешняя российская власть осознает, что именно пенсионеры, как и бюджетники и сотрудники силовых структур, являются его опорой. Российские пенсионеры пока готовы мириться с нынешней тяжелой, но стабильной ситуацией. Государственная власть, в свою очередь, понимает, что если поставит под угрозу эту их стабильность, может пошатнуться и сама.