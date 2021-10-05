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Віктор Таран: Політика перетворюється на фарс. Можемо мати двох спікерів парламенту

  12   0 05.10.2021, 18:00 | Новости, Политика
Віктор Таран: Політика перетворюється на фарс. Можемо мати двох спікерів парламенту

"240 депутатів відсторонили Разумкова від ведення сесії: Слуги - 200, ОПЗЖ - 0, ЄС - 0, Батьківщина - 0, За Майбутнє - 16,  Довіра - 18, Голос - 3 (!), Позафракційні - 3. А тепер найцікавіше. Голосування за відставку хочуть поставити на четвер, що суперечить регламенту та Конституції", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран, інформує UAINFO.org.

"Але відповідає "трактуванням регламенту Слугами." Це пряма цитата Корнієнка! І у разі, якщо Разумкова не легітимно відсторонять - він може теоретично відновитись по суду  І якщо таке відбудеться - матимемо двох спікерів парламенту.

Одним словом, політика перетворюється на фарс. З елементами насаджування в Україні диктатури. Уважно спостерігаємо, які політсили та політики прийматимуть у ньому участь, ведучи країну до авторитаризму та диктатури", - завершує політолог.

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