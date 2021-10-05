Віктор Таран: Політика перетворюється на фарс. Можемо мати двох спікерів парламенту

"240 депутатів відсторонили Разумкова від ведення сесії: Слуги - 200, ОПЗЖ - 0, ЄС - 0, Батьківщина - 0, За Майбутнє - 16, Довіра - 18, Голос - 3 (!), Позафракційні - 3. А тепер найцікавіше. Голосування за відставку хочуть поставити на четвер, що суперечить регламенту та Конституції", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран, інформує UAINFO.org.

"Але відповідає "трактуванням регламенту Слугами." Це пряма цитата Корнієнка! І у разі, якщо Разумкова не легітимно відсторонять - він може теоретично відновитись по суду І якщо таке відбудеться - матимемо двох спікерів парламенту.

Одним словом, політика перетворюється на фарс. З елементами насаджування в Україні диктатури. Уважно спостерігаємо, які політсили та політики прийматимуть у ньому участь, ведучи країну до авторитаризму та диктатури", - завершує політолог.