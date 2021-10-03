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На Карибах масштабный пожар уничтожил более 200 зданий (видео)

  8   0 03.10.2021, 12:05 | Новости, Видео, Мир
На Карибах масштабный пожар уничтожил более 200 зданий (видео)

Жители острова Гуанахо не смогли потушить пожар собственными силами. Им на помощь пришли военные.

В Гондурасе на курортном острове Гуанаха в Карибском море крупный пожар уничтожил или повредил более 200 зданий. Об этом накануне сообщила газета The Guardian.

"Можем подтвердить, что нет жертв, но есть огромные материальные потери", - сказал министр Национальной системы управления рисками и Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Гондураса Макс Гонсалес.

По его словам, в результате пожара травмировались четыре человека.

Отмечается, что пожар вспыхнул в субботу еще до рассвета. Местные жители пытались взять ситуацию под контроль, поскольку на острове нет пожарных. В итоге огонь потушили военные, которые сбросили на остров воду из самолетов.

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