Великобритания продлевает визы для водителей из-за топливного кризиса

Великобритания продлевает программу срочных виз для водителей цистерн из-за топливного кризиса. Решение принято правительством.

Об этом сообщает Associated Press.

В заявлении правительства говорится, что временные визы для почти 5000 иностранных водителей грузовиков, которых оно надеется нанять, будут действовать до 2022 года, а не до Рождества, как первоначально планировалось.

Правительство заявило, что 300 водителей цистерн, которые перевозят топливо, смогут приехать в Великобританию из-за границы "немедленно" и остаться там до марта. Еще около 4700 виз для иностранных водителей цистерн будут действовать с конца октября до конца февраля.

Также отмечается, что 200 военнослужащих, включая 100 водителей, будут привлечены с понедельника, чтобы помочь устранить нехватку топлива.

В правительстве говорят, что ситуация с топливом улучшается.

"Уровень запасов на АЗС в Великобритании имеет тенденцию к росту, поставки топлива на АЗС превышают нормальный уровень, а спрос на топливо стабилизируется. Важно подчеркнуть, что в Великобритании нет национального дефицита топлива, и люди должны продолжать покупать топливо в обычном режиме", - сказал бизнес-секретарь Кваси Квартенг.

Однако Ассоциация розничных торговцев бензином, представляющая независимые заправочные станции, предупредила, что поставки топлива остаются проблемой и местами могут ухудшаться.