СМИ: Шевченко может продолжить тренерскую карьеру в Шотландии

Экс-наставник сборной Украины не против поработать в Великобритании.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может трудоустроиться в Шотландии.

По информации The Sun, украинский специалист рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост наставника "Селтика". При этом, как утверждает издание, 45-летний тренер сам не против поработать в Великобритании, где он раньше выступал за "Челси".

С разрешением на работу проблем возникнуть не должно, поскольку бывший игрок лондонского клуба уже много лет связан с Туманным Альбионом. Он также говорит по-английски и хорошо знает местную специфику футбола.

Во главе "Селтика" Шевченко, находящийся без работы после ухода из сборной Украины, может сменить нынешнего наставника команды Анге Постекоглу, под руководством которого "кельты" провалили старт сезона. В чемпионате шотландский клуб идет только на шестом месте, а в Лиге Европы проиграл два стартовых матча.

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