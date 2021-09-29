YouTube заблокував два німецькі канали Russia Today

Адміністрація YouTube заблокувала два канали Russia Today німецькою мовою. Головний редактор Маргарита Симньян пригрозила санкціями Росії проти відеохостингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.

Російські пропагандистські канали були видалені через порушення правил про неправдиву інформацію про коронавірус.

"RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, що порушує наші правила щодо неправдивої інформації про COVID-19. Це призвело до припинення їхніх прав на публікацію відео. Під час припинення прав власники каналу намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал; в результаті обидва канали були закриті за порушення умов використання YouTube", - уточнили в Google.

Головна пропагандистка Кремля в Telegram заявила, що у відповідь Москва має закрити німецькі канали "з самоповаги".

"Це справжня медійна війна, оголошена державою Німеччина державі Росія. Дуже чекаю, що рідна держава, не відкладаючи, заборонить в Росії DW та інші німецькі ЗМІ, а також закриє корпункти ARD і ZDF. Я вже мовчу про санкції до самого YouTube", - написала вона.

РБК-Україна