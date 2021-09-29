Сильні заморозки накриють Україну: які області під загрозою

Фото: в Україні будуть заморозки (pixabay.com)

В Україні сильні заморозки очікуються 30 вересня, а також 1-3 жовтня. Така погода буде в більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Заморозки очікуються в центрі, на сході, півночі. На поверхні ґрунту та місцями у повітрі буде 0-5 (І рівень небезпечності, жовтий), у північно-східних областях заморозки у повітрі 0-3 (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Вони оминуть більшість західних областей та узбережжя морів.

РБК-Україна