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Сильні заморозки накриють Україну: які області під загрозою

  17   0 29.09.2021, 13:02 | Новости, Общество
Сильні заморозки накриють Україну: які області під загрозою

Фото: в Україні будуть заморозки (pixabay.com) 

В Україні сильні заморозки очікуються 30 вересня, а також 1-3 жовтня. Така погода буде в більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Заморозки очікуються в центрі, на сході, півночі. На поверхні ґрунту та місцями у повітрі буде 0-5 (І рівень небезпечності, жовтий), у північно-східних областях заморозки у повітрі 0-3 (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Вони оминуть більшість західних областей та узбережжя морів.

РБК-Україна

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