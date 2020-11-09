Різкий спалах. В Україні вперше з квітня майже 10 тисяч нових випадків коронавірусу

В Україні підтвердили 9666 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляється у телеграм-каналі прес-служби МОЗ, інформує UAINFO.org.

Така статистика попередній раз була ще у квітні 2021 року.

За добу в Україні госпіталізували 2 855 осіб; летальних випадків - 217; одужала - 3 281 особа. Протестували методом ПЛР - 42 132 особи, методом ІФА - 10 973 особи, експрес-тестами - 39 724 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 411 622 особи; одужали - 2 251 352 особи; летальних випадків - 56 080; проведено ПЛР-тестувань - 12 783 263.

UAINFO