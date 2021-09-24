Песков, Мишустин, Соловьев, Симоньян, Абрамович: в конгрессе США одобрили новые санкции против граждан РФ и Северного потока-2

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета в размере около $780 млрд. Он предусматривает санкции на вторичный рынок долговых бумаг России и новые ограничения против «Северного потока-2». Трансляция велась на сайте нижней палаты конгресса США, пишет ZN.UA, информирует UAINFO.org

За проект оборонного бюджета на следующий финансовый год и ужесточение санкций против России выступили 316 членов, против проголосовали 113.

В бюджет включена поправка, которая запрещает гражданам США проводить сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке. Также в него вошла поправка, которая рекомендует администрации президента США Джо Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян.

В список граждан РФ, попавших под санкции, кроме прочих, вошли:

премьер-министр Михаил Мишустин,

пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,

бизнесмен Роман Абрамович,

бизнесмен Алишер Усманов,

главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян,

телеведущий Владимир Соловьев.

Этот перечень предложили соратники оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов. Политики передали его представителям Евросоюза и США.

Помимо этого, проект оборонного бюджета предусматривает новые санкции против «Северного потока-2». Если его утвердят, президент США будет обязан не позже чем через 15 дней после вступления инициативы в силу ввести ограничения против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству «Северного потока-2».

Теперь свой вариант проекта оборонного бюджета должен одобрить сенат США. Затем детали двух проектов согласуют и обе палаты вновь проголосуют за документ, после чего он отправится на подпись президенту.