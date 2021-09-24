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За роль Бонда: Дэниелу Крейгу присвоили звание коммандера Королевского ВМФ Великобритании

  6   0 24.09.2021, 12:59 | Новости, Культура
За роль Бонда: Дэниелу Крейгу присвоили звание коммандера Королевского ВМФ Великобритании

Актеру Дэниелу Крейгу присвоили звание "почетного коммандера" Королевского военно-морского флота Великобритании.

Об этом в четверг, 23 сентября, сообщили на сайте Бондианы.

Отмечается, что таким образом звезду отблагодарили за роль вымышленного британского секретного агента 007 Джеймса Бонда, которого он играет уже 15 лет подряд, а также за поддержку Вооруженных сил Ее Величества.

"Для меня большая привилегия и честь быть удостоенным звания почетного коммандера", - признался Крейг.

Первый морской лорд Тони Радакин приветствовал Крейга в Королевском флоте. Он отметил, что персонаж Бонда является "военно-морским офицером, который обеспечивает безопасность Британии во время миссий по всему миру".

"Это то, что настоящий Королевский флот делает ежедневно, используя технологии и навыки так же, как и сам Бонд", - указал глава британского военно-морского ведомства.

ТСН

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