Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:00

Рада прийняла закон про олігархів

14:01

Шантажували інтимними фото: в Індії наклав на себе руки один з найвпливовіших духовних лідерів

13:05

Ганапольский: Все "новички" на выборах в Думу – не более чем жалкие подражатели Жириновского

12:11

Комаровський пояснив, чому перед вакцинацією медогляд не обов'язковий

11:05

Моргенштерна звинуватили в "пермській бійні" - що відповіли у скандального репера

10:01

The Wall Street Journal: Меркель отклонила первый звонок Байдена на посту президента

09:00

Искусственный интеллект достиг критической точки в своем развитии – ученые

07:46

У Росії знайшли уламки зниклого літака Ан-26 (відео)

07:05

Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців

00:56

"Ціна реформ": Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН згадав про замах на Шефіра. ВІДЕО

23:37

Publico: у Путина получилось устроить брексит и выборы Трампа. Следующий шаг – война с Европой?

20:01

Чи справді телефон "підслуховує" наші розмови, чи безпечно проходити онлайн-тести – 10 порад експерта з кібербезпеки

19:04

В Україні вперше провели трансплантацію серця 13-річній дитині (фото)

18:00

"Лягут в основу уголовных дел". Корбан рассказал о схемах ухода от уплаты налогов сети "Цитрус"

17:05

Дмитрий Раимов: Разумков должен драться как лев. Поле боевых действий – закон "об олигархах"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Ганапольский: Все "новички" на выборах в Думу – не более чем жалкие подражатели Жириновского

  6   0 23.09.2021, 13:05 | Новости, Мир
Ганапольский: Все "новички" на выборах в Думу – не более чем жалкие подражатели Жириновского

Обсуждать результаты этих выборов можно, но вряд ли нужно - до голосования уже все всё знали и понимали, всё было по анекдоту - "Чего вы тут стоите в одиночном пикете с пустым листом бумаги в руке? - А что, а разве и так непонятно?"

Против государства с его механизмом насилия бороться трудно, даже невозможно, особенно если все силы государства направленны... ну вот на это самое, то что написано на том пустом листе бумаги, пишет в своем блоге журналист Матвей Ганапольский, информирует UAINFO.org.

Да, прогнули, изнасиловали и продлили себе власть. Более того, впихнули в Думу новых верных себе людей, Теперь там пропагандист Попов, бородатый Вассерман в жилетке, Прилепин прошёл.

Жаль, что я не дружу с Путиным, он ценит верных людей. Он их продвигает и не забывает.

А еще, откуда ни возьмись, появилась партия "Новые люди". Наверное, это какие-то особые новые люди, потому что, на ровном месте, получить голоса, чтобы вскочить в Думу - это нужно какой-то особый талант иметь. Для меня, например, это ярчайший признак фальсификаций. И вот почему. Для Путина крайне важно, чтобы в Думе не было смутьянов всяких, чтобы никто не выбегал к трибуне и не говорил всякие неправильные слова. Вот почему Дума так математически выверена. Там не просто правильно должны проголосовать, там нужно, чтобы никто публично н высказывал никакого сомнения в принятых решениях. А то ведь как-то странно будет, если Дума обсуждает новый людоедский закон, а кто-то из "Новых людей" вдруг встаёт и говорит с трибуны "А я не согласен! Вы все преступники, воры и бандиты!" Вы такое можете себе представить? Я - нет. Но скажу так - всё покажет первое же людоедское голосование, нужно будет только посмотреть, как эти новые люди проголосовали. Думаю, что будет как в фильме Гусмана "Не бойся, я с тобой!", там один персонаж пел: "Как бы сделать всё по-новому, чтобы оставалось всё по--старому!" 

Однако, есть вопрос, который гораздо важнее всех этих мартышек и клоунов, которых пригласили в Думу за верность высшей власти. Вопрос этот звучит так: "А как, все эти люди, во главе с Путиным, будут рулить страной?" То есть, "стабильность" они обеспечили, но это они обеспечили стабильность себе. А вот как быть со страной. Что они обеспечили ей. Попробуем сказать так: раз всё во власти осталось по- старому, то значит и в стране должно быть по-старому. Я не говорю, хорошо в стране, или плохо. Просто завтра будет так, как сегодня. Только дороже.

Но возникает новое сомнение - всех ли это устраивает. Вот это голосование, максимально фальсифицированное, показывает, что устраивает далеко не всех. И если рассматривать, что это была репетиция фальсификаций перед президентскими выборами, то, обратим внимание, у Едра существенное падение, несмотря на фальсификации. Конечно, можно будет Путину нарисовать как Кадырову 99,7%, но быть совсем "хромым" Путину вряд ли хочется.

Короче говоря, нужно что-то менять, но это невозможно - власть умеет только запрещать. Даже если Путин прикажет менять, то Дума сразу намочит штаны, потому что не знает, что менять. Ведь когда меняешь, то ты разрешаешь, а не запрещаешь. А еще надо так менять, чтобы Путину понравилось. 

В общем, у этих выборов последствие, которое бы я назвал "Цугцванг испуга", а это означает, что страна будет стоять на месте, продолжая подгнивать.

Вот и всё, что реально произошло на этих выборах.

А на разговоры с трибуны не стоит обращать внимания.

Все эти новички - не более чем жалкие подражатели Жириновского.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского. 

Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (549)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]