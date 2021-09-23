Шантажували інтимними фото: в Індії наклав на себе руки один з найвпливовіших духовних лідерів

Останній час Нарендру Ґірі був у депресії / фото indianexpress
В індійському штаті Уттар-Прадеш у понеділок, 20 вересня, знайшли повішеним одного з найвпливовіших духовних лідерів Нарендру Ґірі.
Про це повідомляють ряд індійських ЗМІ, інформує УНІАН.
Біля тіла Ґірі поліція знайшла нібито передсмертну записку на сім сторінок, у якій згадувалися імена трьох його послідовників - Ананда Ґірі, Аадії Тіварі й Сандіпа Тіварі. Їх вже арештували й готуються допитати.
Зазначається, що згаданий у записці Ананд нібито шантажував духовного лідера інтимними фотографіями з дівчиною.
"Я боюсь ганьби. Я жив із гідністю й не зможу жити з ганьбою. Ананд Ґірі сказав мені: "як багато пояснень ти запропонуєш (коли твої фото будуть оприлюднені? - ред)". Це мене засмутило, тож я кінчаю зі своїм життям", - цитують записку індійські медіа.
Відомо, що Головний підозрюваний Ананд Ґірі хизувався в соцмережах фото з закордону й із дорогими аксесуарами. Кошти він нібито брав із скарбниці монастиря, хоча сам послідовник духовного лідера ці обвинувачення відкидає.
Втім, є і версія, що Нарендру Ґірі вбили і обставили ситуацію як самогубство.