Комаровський пояснив, чому перед вакцинацією медогляд не обов'язковий

Перед тим як йти на вакцинацію від коронавірусу, медогляд проходити необов'язково. Однак людина повинна враховувати своє поточне на момент вакцинації стан і знати про те, чи не впливають прийняті ним ліки на ефективність щеплення.

Про це в програмі "Хард з Влащенко" в ефірі на телеканалі "Україна 24" повідомив доктор Євген Комаровський, інформує UAINFO.org.

Комаровський звернув увагу, що ВООЗ, а також ряд організацій з охорони здоров'я у Великої Британії, США та Ізраїлю вважають, що медогляд перед щепленнями не обов'язковий.

"Якщо людина у свідомості, адекватно реагує на оточення, може ходити, говорити, у нього нормальна температура тіла, то в 99 відсотках вакцинація - це медсестринська маніпуляція, яка огляду лікаря не вимагає... Я насправді прекрасно розумію, що можу сказати, що так, всім потрібен медогляд, треба послухати, треба переконатися, що немає ніякої прихованої хвороби. Ну, прийшла до мене дитинка, я вирішую, вакцинувати її чи ні, я його послухав і почув у нього шум у серці. Мама каже, що у нього рік тому були судоми, алергія на полуницю, біль в животі епізодичний, запори...у нього серцева вада, або у нього неврологічна проблема. Так нехай хворіє?"- сказав Комаровський.

Що стосується аутоімунних процесів, то, за словами доктора, раптово при огляді їх виявити не вийде.

"Візьмімо якусь аутоімунна хвороба. Наприклад, системний червоний вовчак. У людини стоїть питання - йому можна робити щеплення від коронавірусу чи ні, тоді я ставлю інше питання - а хворіти йому коронавірусом можна?.. Коронавірус не обійде. Людина з цим коронавірусом при неодмінно зустрінуться, і кожна людина повинна сама вирішити - я зустрінуся з білком коронавірусу, або я зустрінуся з живим активним вірусом", - зазначив Комаровський.

Медик також підкреслив, що медична наука всього світу говорить, що якщо людина має хронічну хворобу, то її треба прищеплювати в першу чергу. Також він повідомив, коли не варто вакцинуватися, через те, що вакцина може в цьому випадку виявитися не ефективною.

"Це гострий період інфекційної хвороби, високий рівень інтерферону в крові, вакцина може не спрацювати. Далі, імуносупресивна терапія, тобто, ти зараз отримуєш препарати які пригнічують імунітет, це як правило хімієтерапія при деяких онкозахворюваннях, і алергічна реакція на один з компонентів вакцини, причому це не просто алергічна реакція, а анафілаксія", - повідомив доктор.

Також Євген Комаровський сказав, що якщо у людини протікає гострий період інфекційної хвороби, то він повинен про це знати. Також він зазначив, що люди, які мають які-небудь серйозні патології або алергію, повинні носити з собою бейдж або дармовис, на якому буде вказана група крові, на що алергія, а також, яким захворюванням він страждає.

Також Комаровський повідомив, що в Україні карантин діє тільки на папері, насправді людям постійно треба нагадувати про методи протиепідемічного захисту. Закриття шкіл на період епідемії - не вихід, до того ж в Україні як мінімум третина населення вже має антитіла до COVID-19.

"У нас як мінімум 40-45 відсотків населення України, мабуть, має вже антитіла, плюс вакцинація 10 млн осіб, плюс якщо ми будемо продовжувати вакцинацію, врешті-решт, точно через півроку-рік прийдемо до того, що у кожного громадянина будуть антитіла. Тому зараз треба не угробити економіку, не угробити дітей без освіти, не втратити те, що є - лікарів, вчителів...треба просто вкладати гроші в допомогу", - зазначив медик.

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