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Моргенштерна звинуватили в "пермській бійні" - що відповіли у скандального репера

  8   0 23.09.2021, 11:05 | Новости, Мир
Моргенштерна звинуватили в "пермській бійні" - що відповіли у скандального репера

Адвокат назвав нападки на репера спробою "хайпанути" / фото instagram / morgen_shtern

18-річний Тімур Бекмансуров, який 20 вересня відкрив стрілянину по студентах у Пермському державному університеті, був фанатом скандального репера Моргенштерна (справжнє ім'я - Алішер Валєєв), забороненого в Україні.

Про це член Громадської палати Росії і директор Ліги безпечного Інтернету Катерина Мізуліна розповіла "Газете.ру", пише УНІАН.

"За нашими попередніми даними, він (Тимур Бекмансуров) був фанатом Моргенштерна. Більш детально про це я не можу говорити", - сказала член ОП.

Вона звинуватила репера в поширенні в соціальних мережах інформації, "пов'язаної з насильством і шок-контентом".

"Всі ці спільноти, групи і блогери працюють в єдиному ключі, щоб сформувати певні настрої у підлітків", - пояснила Мізуліна, підкресливши, що їх завдання полягає в зміні поведінки молоді та підлітків для підштовхування їх до агресивних дій.

Своєю чергою адвокат Моргенштерна Сергій Жорін назвав нападки на репера спробою політиків "хайпанути", передають "Вести".

"На мій погляд, це найпростіше рішення - замість того, щоб щось змінювати, покращувати життя на краще, можна, звичайно, йти шляхом того, щоб у всьому звинувачувати завжди одну людину і називати її причиною всіх бід... за часів моєї юності популярним був вислів "у всьому винен Чубайс", зараз, ймовірно, у всьому винен Алішер Моргенштерн. І попри те, що вибори вже пройшли, окремі політичні діячі намагаються "хайпанути на міні" Моргенштерна... над цією заявою можна було б посміхнутися, якби це не було пов'язано з трагедією", - сказав адвокат.

Нагадаємо, вранці 20 вересня в Росії у Пермському lержавному університеті сталася стрілянина.

В результаті стрілянини шестеро осіб загинули, ще 29 постраждали.

18-річного Тимура Бекмансурова знешкодив молодший лейтенант Калінін. При затриманні він стріляв у нього вісім разів.

При собі у нападника знайшли рушницю Huglu Atrox Pump, патронташ, 100 патронів і сумку з документами.

Стрілок тривалий час планував напад, збирав гроші на рушницю і ретельно готувався.

"Вечірні Вісті"

 

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