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The Wall Street Journal: Меркель отклонила первый звонок Байдена на посту президента

  2   0 23.09.2021, 10:01 | Новости, Мир
The Wall Street Journal: Меркель отклонила первый звонок Байдена на посту президента

Меркель отклонила звонок Байдена \ фото REUTERS

Первый телефонный звонок на посту президента США Джо Байден сделал канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Этот звонок означал возвращение к трансатлантической стабильности, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на советников с одной из сторон, информирует NewsOboz.org со ссылкой на УНИАН.

Однако Меркель проигнорировала звонок и уехала за город, пишет издание.

В итоге в ходе первого телефонного звонка в должности президента Байден поговорил с премьером Канады Джастином Трюдо, говорится в сообщении.

Джо Бпайден на посту президента США

20 января состоялась инаугурация президента США - Джо Байден в Вашингтоне принес присягу и начал исполнять обязанности президента.

Джо Байден после церемонии инаугурации и официального вступления в должность подписал первые документы. Он вернул США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское климатическое соглашение, а также заморозил строительство стены на границе с Мексикой.

21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США Джо Байден после вступления в должность прежде всего позвонит премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

О Меркель Псаки не упоминала, отметив только, что у Байдена нет планов звонить Трампу или Путину.

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