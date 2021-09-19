КНДР увеличила производство оружейного урана, - СМИ

На территории завода были вырублены деревья и подготовлена площадка для строительства помещения, достаточного для размещения тысячи новых центрифуг.

Северная Корея расширяет завод по обогащению урана, который используется при создании ядерных бомб, пишет агентство AP 19 сентября, ссылаясь на спутниковые снимки и доклад специалистов.

Эксперты подозревают, что Пхеньян хочет нарастить производство оружейного урана на объекте в Йонбене на 25 процентов. На спутниковом снимке, сделанном 1 сентября, видно, что на территории завода были вырублены деревья и подготовлена площадка для строительства.

На втором снимке, датированном 14 сентября, видны работы по возведению фундамента. Площадь будущих помещений составляет порядка тысячи квадратных метров, чего, по подсчетам экспертов, достаточно для размещения тысячи новых центрифуг для обогащения урана.

Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Северная Корея перезапустила атомный реактор в Йонбене, который может производить оружейный плутоний. Реактор был остановлен в декабре 2018 года, через полгода после первой встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

На прошлой неделе Северная Корея провела военный парад, на котором присутствовал Ким Чен Ын. Одной из особенностей мероприятия, на которую обратили внимание эксперты и журналисты, стало отсутствие баллистических ракет. Казалось, что Пхеньян посылает сигнал о своих мирных намерениях. Подробно об этом в материале Худой Ким без ракет.

Но дальнейшее развитие событий подтвердило готовность Пхеньяна к неожиданным шагам, способным застигать Вашингтон и его союзников в Индо-Тихоокеанском регионе врасплох: КНДР испытала новые ракеты собственного производства.

korrespondent.net