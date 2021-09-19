На Одесщине браконьеры выловили рыбы на 1,7 млн грн

Пограничники задержали двух браконьеров, которые в Одесской области наловили более 2 800 рыб на 1,7 миллиона гривен. Им может грозить штраф или ограничение свободы.

Об этом сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы.

Двух браконьеров обнаружили на озере Алибей в Татарбунарском районе Одесской области. По данным пограничников, мужчины на лодке незаконно вылавливали рыбу запрещенными орудиями.

У нарушителей обнаружили почти 250 кг рыбы, а именно 2 800 рыб кефали. По предварительным данным, браконьеры нанесли ущерб на 1,7 миллиона гривен.

Еще одного браконьера пограничники обнаружили на побережье Черного моря. Там местный житель выловил 22 кг рыбы с помощью креветочных ятеров. Он нанес ущерб на более чем 19 тысяч гривен.

Пограничники отмечают в действиях браконьеров признаки ведения незаконного рыбного промысла (ст. 249 Уголовного кодекса).

Часть первая этой статьи предусматривает штраф от 17 до 51 тысячи гривен или ограничение свободы до 3 лет.