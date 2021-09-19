Байден обсудит с Макроном кризис из-за подлодок

Франция отозвала для консультаций своих послов из Соединенных Штатов и Австралия.

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с американским коллегой Джо Байденом в связи с дипломатическим кризисом, вызванным расторжением договора Австралии с французской компанией на производство подводных лодок. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Аттал 19 сентября.

"Президент Байден попросил переговорить с президентом Республики. Телефонный разговор состоится в самые ближайшие дни между президентом Макроном и президентом Байденом", - заявил Аттал в эфире BFM TV.

Альянс AUKUS был образован 15 сентября. В его рамках Австралия будет оснащена атомными подлодками. Из-за этого соглашения Австралия разорвала контракт с французской компанией на подлодки стоимостью 66 миллиардов долларов, чем рассердила Париж.

Франция отозвала для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры. Париж не стал отзывать посла из Лондона, поскольку, как считает Франция, Британия ведет "политику постоянного оппортунизма".

В Австралии заявили, что говорили властям Франции о своей озабочености по поводу контракта на поставку подводных лодок до подписания аналогичного контракта с США и Британией.

korrespondent.net