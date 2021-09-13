Евросоюзу не нужна вторая Ангела Меркель – Deutsche Welle

Ангела Меркель вскоре покинет европейскую политику. И это хорошо, поскольку нужен новый политический стиль для решения многочисленных проблем.

Об єтом пишет Кристина Бурак для Deutsche Welle, информирует UAINFO.org.

Ангела Меркель уже много лет является одним из главных политиков в Евросоюзе. Она пережила и преодолела ряд крупных кризисов, а также способствовала тому, чтобы Европа сохраняла единство в свои самые тяжелые часы. В конце концов канцлер ФРГ всегда действовала в пользу ЕС - но часто лишь после того, как максимально долго избегала принятия какого-либо решения. Неслучайно любимым словом немецкой молодежи в 2015 году стал глагол merkeln (то есть «косить под Меркель», «меркелить» или «меркельничать». Это выражение означает уклонение от ответов и откладывание решений на потом. - Ред.).

16 лет Меркель только реагировала

Меркель всегда была надежной защитницей ценностей ЕС, однако часто колебалась и принимала решения лишь тогда, когда это становилось неизбежным.

Многие ее решения были спорными, но в то же время смелыми. В период финансового кризиса в еврозоне и Греции Меркель в конечном итоге бросила вызов как догме возглавляемого ею Христианско-демократического союза (ХДС), который был зациклен на бюджетной дисциплине, так и настроениям населения Германии, чтобы спасти Грецию. До этого она утверждала, что о подобном решении не может быть и речи. Однако изменила свое мнение, когда Евросоюз оказался на пороге финансового краха.

Требования жесткой экономии, предъявляемые Греции и другим странам Южной Европы, сильно пострадавшим от финансового кризиса, были восприняты в них как подтверждение того, что Меркель пытается принудить их следовать «немецкому пути», что не имеет ничего общего с солидарностью в ЕС. Помню разговоры с моей испанской семьей, которая с горечью жаловалась, что немцы продолжают получать выгоду от низких цен в Испании на путевки в отпуск, в то время как испанцы борются с сокращением государственных расходов и высоким уровнем безработицы.

Когда в 2015 году миллион сирийцев искали убежища в Европе, Меркель приняла смелое в политическом плане и правильное с моральной точки зрения решение не закрывать немецкие границы. Но и в этом случае она лишь реагировала на происходящее. Она приняла решение, лишь когда стало ясно, что в ЕС не удастся договориться о распределении беженцев между странами и не способные справиться с наплывом мигрантов страны, такие как Венгрия, отправят десятки тысяч людей в направлении Германии.

Последним стало согласие Меркель на введение так называемых «коронабондов» - эмиссии никогда прежде не выпускавшихся совместных государственных долговых облигаций стран зоны евро. Меркель выступала против этого в течение всех 16 лет власти. Труднее всего понять, что Меркель придерживалась своего «нет» перед лицом беспрецедентной рецессии, вызванной пандемией. Меркель всегда стремится сохранить статус-кво - она консервативна. Она не готова сделать шаг вперед, пока не окажется припертой к стене. Но этого стиля правления уже недостаточно.

Нужен новый лидер, готовый действовать активно и новаторски

Преемник Меркель должен взять на себя активную и дальновидную руководящую роль, чтобы противостоять вызовам, с которыми сталкивается ЕС. И даже если некоторые немцы по историческим причинам чувствуют себя некомфортно, выступая в качестве двигателя европейской политики, есть разница между проявлением власти и лидерством.

Неслучайно многие европейцы сегодня видят в Берлине свою «любимую» столицу. ЕС нужен тот, кто может не только играть в команде, но и руководить. Он или она должны уметь активно решать проблемы, а не реагировать на них, потому что проблем достаточно. Перед лицом климатического кризиса политический лидер должен действовать смело в глобальном масштабе.

Жесткая внешнеполитическая позиция России требует такого политика, который может предвидеть потенциальные конфликты и готовиться к ним. Не того, кто бросает своих соседей в беде, преследуя внутренние энергетические интересы и принимая желаемое за действительное.

Глобальные притязания Китая на власть и натянутые трансатлантические отношения требуют от ЕС более сильной и независимой позиции, в том числе путем выполнения договоренностей о повышении оборонных расходов.

Развеять у немцев скептицизм к ЕС

Кроме того, трещины в конструкции ЕС требуют новаторского и творческого мышления, которое резко отличается от подхода Меркель о «достижении консенсуса любой ценой». И последнее, но не менее важное: преемник Меркель должен с большим энтузиазмом продавать успехи Евросоюза, чтобы вернуть доверие и энтузиазм граждан стран ЕС, особенно молодого поколения.

Кстати, к этим скептически настроенным гражданам ЕС относятся и немцы. Опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям в апреле, показал, что 45 процентов немцев либо неоднозначно относятся к членству в ЕС, либо даже оценивают его негативно. Кто следует за Меркель, тот должен начать активно формировать будущее ЕС в своей стране.