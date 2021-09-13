Буде ще дорожче: в Україні зростуть ціни на алкоголь

В Україні буде змінено методику розрахунку мінімальних цін на алкоголь.

В Україні будуть змінені мінімальні роздрібні ціни на алкоголь.

Проект постанови про затвердження оновлених цін розроблений Міністерством економіки України, інформує UAINFO.

Передбачається, що документ дозволить легальним виробникам підвищити вартість продукції до економічно обґрунтованого рівня.

Крім того, у відомстві зазначили, що проект також покликаний детінізувати ринок алкоголю.

"Через подорожчання сировини та матеріалів, що використовуються в галузі, легальні виробники алкогольних напоїв без актуалізації МРЦ не можуть підняти вартість свого продукту до економічно обґрунтованого", – розповіли в Міністерстві.

Мінекономіки спільно з Інститутом економіки та прогнозування НАН України опрацьовують алгоритм проведення розрахунків МРЦ та вивчають можливості його удосконалення.

"Враховуємо вплив всіх ключових індикаторів, зокрема, питому вагу обсягів виробника на ринку і порівнюємо надану інформацію за ринковими цінами, щоб уникнути маніпуляції з даними", – розповів заступник міністра економіки Сергій Теленик.

Зараз документ знаходиться на погодженні з іншими органами влади.

Ціни на алкоголь і сигарети: