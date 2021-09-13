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Буде ще дорожче: в Україні зростуть ціни на алкоголь

  5   0 13.09.2021, 21:10 | Новости, Общество
Буде ще дорожче: в Україні зростуть ціни на алкоголь

В Україні буде змінено методику розрахунку мінімальних цін на алкоголь.

В Україні будуть змінені мінімальні роздрібні ціни на алкоголь.

Проект постанови про затвердження оновлених цін розроблений Міністерством економіки України, інформує UAINFO.

Передбачається, що документ дозволить легальним виробникам підвищити вартість продукції до економічно обґрунтованого рівня.

Крім того, у відомстві зазначили, що проект також покликаний детінізувати ринок алкоголю.

"Через подорожчання сировини та матеріалів, що використовуються в галузі, легальні виробники алкогольних напоїв без актуалізації МРЦ не можуть підняти вартість свого продукту до економічно обґрунтованого", – розповіли в Міністерстві.

Мінекономіки спільно з Інститутом економіки та прогнозування НАН України опрацьовують алгоритм проведення розрахунків МРЦ та вивчають можливості його удосконалення.

"Враховуємо вплив всіх ключових індикаторів, зокрема, питому вагу обсягів виробника на ринку і порівнюємо надану інформацію за ринковими цінами, щоб уникнути маніпуляції з даними", – розповів заступник міністра економіки Сергій Теленик.

Зараз документ знаходиться на погодженні з іншими органами влади. 

Ціни на алкоголь і сигарети:

  • В Україні за 2021 рік істотно піднялися ціни на алкоголь і сигарети.

  • Так, пиво вітчизняного виробника з червня 2020 року по червень 2021 року додало в ціні в середньому на 5,7% (до 18,59 гривень за 0,5 літра).

  • Вартість горілки збільшилася на 1,3% (до 93,31 гривень за 0,5 літра). Столові вина також додали у вартості на 3,2% (до 69,24 гривень за 0,75 літра).

  • Сигарети з фільтром вітчизняних марок у червні 2021 року в середньому по Україні продавалися по 47,81 гривень за пачку (20 штук), що на 19,5% дорожче, ніж торік. Сигарети без фільтра зараз можна купити в роздробі по 42,87 гривень за пачку (дорожче на 20,3%).

  • Споживчі ціни в червні 2021 року проти травня 2021 року збільшилися в цілому на 0,2%. У порівнянні з червнем 2020-го - на 9,5%, а в порівнянні з груднем 2020 року - на 6,4%.

  • 15 липня 2021 року в Україні злетіли ціни на алкоголь і сигарети.

  • З зими по літо 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року споживча інфляція склала 8,3%.

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