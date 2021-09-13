Голлівудські фільми правильно нас вчать, що найстрашніші персонажі ховаються саме за масками клоунів – Юрій Луценко

"Арахамія шкодує, що не можна шантажувати світ ядерною зброєю. Арестовіч пропонує перейменувати країну на Русь-Україну. Данілов вважає правильним перейти на латиницю. Зеленський хоче провести в Карпатах зимову Олімпіаду. Стьоб розумних людей над цією клоунадою вже напружує", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише Юрія Луценко, інформує UAINFO.org.

"Зрозумійте: вони не клоуни!!! Клоуни не могли би домовитися із усіма олігархами і взяти під контроль основні засоби масової інформації, де взагалі немає жодних негативних фактів, які переповнюють наше життя.

Клоуни не могли би взяти під контроль усі силові органи, які прощають усе своїм аж до вбивства в ДТП або розкрадання в надзвичайних розмірах владною командою і нищать за безпідставними кримінальними провадженнями будь-кого, хто виступає проти нинішньої влади.

Це не клоуни. Це люди, які знайшли технологію. Вони дуркують для вас, висуваючи абсолютно маразматичні ідеї, аби прикрити те, як вони крадуть і нищать державу.

Бла-бла. І всі стібуться над латинкою, а тема вагнергейта відійшла в позавчорашнє.

Бла-бла. І чергове дтп чергового п'яного слуги народу забулося. Бла-бла. І замість вияснення, де ділися субсидії на опалення всі говорять про Олімпіаду. І ще важливо: клоуни - неосудні. В нашій традиції прощати все блаженним і міським дурникам. Хоча голлівудські фільми правильно нас вчать, що найстрашніші персонажі ховаються саме за масками клоунів", - констатує Луценко.