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"Я бачив кінець світу": очевидець теракту в Кабулі розповів, як все відбувалося

  8   0 27.08.2021, 14:04 | Новости, Мир
"Я бачив кінець світу": очевидець теракту в Кабулі розповів, як все відбувалося

Поранені і загиблі лежали на дорозі / фото REUTERS

Чоловік, який вижив під час теракту, у Кабулі в четвер, 26 серпня, порівняв його з кінцем світу.

Про це він зізнався агентству Reuters, інформує УНІАН.

Очевидець зі спеціальною імміграційною візою США розповів, що приїхав в аеропорт в надії бути евакуйованим. Він простояв у черзі близько 10 годин, коли о 17:00 пролунав потужний вибух. 

У той момент чоловік відчув, як хтось ніби вирвав землю з-під його ніг. Спочатку йому здалося, що його барабанні перетинки розірвало, і він втратив слух.

"Я бачив тіла і частини тіл, що летять в повітрі, як торнадо, що забирає пластикові пакети. Я бачив тіла, частини тіл, літніх і поранених чоловіків, жінок і дітей, розкиданих на місці вибуху", - розповів він. 

"Неможливо побачити кінець світу в цьому житті, але сьогодні я бачив кінець світу, я був свідком його на власні очі", - зазначив очевидець.

За його словами, поранені і загиблі лежали на дорозі і в каналізаційному каналі, вода в якому стала багряного кольору.

"Фізично я в порядку... але я не думаю, що душевна травма і шок, який я отримав від сьогоднішнього вибуху, коли-небудь дозволять мені жити нормальним життям".

Нагадаємо, серія вибухів сталася напередодні, 26 серпня, біля аеропорту Кабула.

За останніми даними, внаслідок вибухів загинули 103 особи.

Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Президент США Джо Байден заявив, що американські військові продовжать евакуацію з Афганістану.

ЗС США пообіцяли вжити заходів щодо причетних до вибуху. 

УНІАН

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