В Мінцифри пояснили, як користуватися "Дією" тим, у кого немає інтернету

Українці, які не мають гаджетів чи доступу до інтернету, зможуть отримати послуги "Дії" у спеціально облаштованих місцях самообслуговування Центрів надання адміністративних послуг.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, інформує UAINFO.org.

"Кількість центрів з місцями для самообслуговування, де українці можуть скористатися порталом "Дія", зросла до 1000 точок", - ідеться в повідомленні.

У таких ЦНАПах адміністратори не лише надають держпослуги відвідувачам, а й навчають користуватися порталом "Дія", консультують та допомагають отримати послуги онлайн. Це дозволить багатьом людям у майбутньому отримувати послуги самостійно та збереже час адміністраторів.

У Мінцифрі працюють над тим, щоб дедалі більше ЦНАПів облаштовували приміщення місцями для отримання послуг на порталі "Дія" і допомагали відвідувачам здобувати нові цифрові навички. Зараз такі місця доступні у 612 ЦНАПах, 335 віддалених робочих місцях і 57 територіальних підрозділах.

Мінцифра разом із Програмою "U-LEAD з Європою" створила посібник, який допоможе працівникам ЦНАПів навчати українців отримувати державні послуги онлайн та надавати консультації щодо е-послуг. Також фахівці Мінцифри розробили для центрів навігаційний вказівник, що допоможе відвідувачам швидше знайти місце для користування порталом "Дія".

Нагадаємо, 19 серпня Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським.

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