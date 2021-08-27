Окупанти в Криму назвали головного ворога серед українських політиків

Представник окупаційної влади Криму, а саме "перший віце-спікер кримського парламенту" Юхим Фікс, назвав "головного організатора" водної блокади півострова. На його думку, це колишній віцепрем'єр уряду Автономної республіки Крим, ексдепутат Верховної Ради і колишній виконувач обов'язків заступника глави Адміністрації президента України Андрій Сенченко. Про це Фікс розповів російським ЗМІ.

Як вказав представник окупаційної влади Криму, український чиновник виступив "безпосереднім виконавцем і найголовнішою дійовою особою", інформує Главком.

Фікс також наголосив, що до Слідчого комітету направлено матеріали, що підтверджують його "причетність до організації водної блокади".

Кримський функціонер каже, що саме Сенченко, коли був тимчасово виконувачем обов'язки заступника голови Адміністрації президента України в 2014 році, "змусив українських підприємців дати гроші на перекриття Північно-Кримського каналу і реалізував цей задум".

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею «екоцид» через припинення подачі дніпровської води в Крим з території України.

"Унаслідок будівництва дамби на території Херсонської області з 26 квітня 2014 року припинили надавати дніпровську воду каналом. Відсутність належного водопостачання регіону спричиняє виснаження сільськогосподарських земель, призводить до зміни екосистем затоки Сиваш і її мілководних заток, а також стану популяцій тваринного світу", - заявили окупанти.

Перекриття Північно-Кримського каналу вплинуло на якість води для господарсько-питного водопостачання. У ній перевищено гранично допустимі норми солоності й жорсткості, з'ясували російські слідчі.

Тим часом український вчений назвав заведену в РФ кримінальну справу щодо екоциду в Криму «гуморескою».

Він зазначив, що дії окупантів відносно Сивашу, до якого впадає Північно-Кримський канал, ще у 2018 році стали предметом кримінального провадження щодо екоциду, але за Кримінальним кодексом України. Він додав, що заяву про порушення кримінальної справи в СК РФ готували до Дня Незалежності України - на вечір 24 серпня, щоб цією «гуморескою» розважити українців.

«Тому дуже цікаво чи прийдуть ті російські слідчі, що наразі у Москві бідкаються про «втрату природоохоронного значення» водно-болотних угідь Центрального та Східного Сивашу, прикладом з «обшуками та виїмками» на Кримський бромний. Чи на Кримський содовий. Чи на сумнозвісний «Титан». Які ці угіддя останні роки справно знищують», - повідомив Борис Бабін, припустивши, що під час розслідування російські слідчі можуть дійти неочікуваних для себе висновків.

Главком