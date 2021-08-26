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Хлопчик з обкладинки альбому Nirvana виріс і тепер подає до суду на гурт за розповсюдження дитячої порнографії

  7   0 26.08.2021, 15:01 | Новости, Мир
Хлопчик з обкладинки альбому Nirvana виріс і тепер подає до суду на гурт за розповсюдження дитячої порнографії

Обкладинка альбому Nevermind гурту Nirvana. Фото: Вікіпедія

30-річний житель Лос-Анджелеса Спенсер Елден, фото якого у віці 4 місяців використане на обкладинці альбому Nevermind гурту Nirvana, подав до суду на колишніх учасників групи. Він звинуватив їх у розповсюдженні дитячої порнографії.

Згідно з документами, опублікованими журналом Pitchfork, позов поданий до суду Центрального округу Каліфорнії. Відповідачами є спадкоємці фронтмена Nirvana Курта Кобейна басист Кріст Новоселич, барабанщики Дейв Грол і Чед Ченнінг, автор обкладинки Кірк Веддлі, дизайнер Роберт Фішер, а також звукозаписувальні компанії Universal, Geffen, Warner і MCAінформує Нromadske.ua.

Елден вимагає з кожного з відповідачів виплатити йому по 150 тисяч доларів компенсації за поширення приватних матеріалів «відверто сексуального характеру». А також примус до комерційних сексуальних дій у віці до 18 років, від яких учасники Nirvana і інші сторони продовжують отримувати гроші.

Альбом Nevermind вийшов у вересні 1991 року, ставши одним з найбільш продаваних музичних альбомів в історії. На його обкладинці зображене оголене немовля у басейні, яке тягнеться до доларової купюри. Нині обкладинка Nevermind є однією з найбільш впізнаваних у поп-культурі, її неодноразово копіювали і пародіювали.

На зйомки обкладинки фотограф Кірк Веддлі запросив своїх знайомих, подружжя Елден, і їхнього чотиримісячного сина Спенсера. За участь в зйомках вони отримали 200 доларів.

Тепер Спенсер Елден стверджує, що його батьки не давали згоди на комерційне використання цього фото. Раніше чоловік неодноразово відтворював знімок в басейні на честь ювілеїв Nevermind і навіть зробив собі татуювання на грудях з назвою альбому.

 

Але згодом заявив, що намагався зв'язатися з учасниками Nirvana, щоб бути винагородженим за обкладинку, але не отримав відповіді.

Нromadske.ua

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