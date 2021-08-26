Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:02

Когда вакцинированные Pfizer и AstraZeneca становятся уязвимыми к COVID-19 – исследования ученых

11:30

Українськiй призерці Олімпіади, яка віддала тренеру подаровану квартиру, вручили ще одну (відео)

11:07

Канье Уэст решил избавиться от своего имени

10:27

"Чому я, жертва, у неволі, а він – на свободі?" Як живуть курсантки, яких рік тому збив п'яний майор

10:01

Зеленський призначив нового представника України при Євросоюзі

09:41

Різке зростання захворюваності: за добу в Україні виявили понад 1500 інфікованих COVID-19

09:20

Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Чикаго

09:00

У ВООЗ заявили, що всі гіпотези про походження коронавірусу в силі

08:30

В Дніпропетровській області російську мову позбавили статусу регіональної

07:59

"Либо убьют, либо не убьют": Навальный дал первое интервью из колонии

07:29

Зеленський звільнив посла України в Канаді

23:02

Різкий старт: збірна України виграла 8 медалей в перший день Паралімпіади

22:04

Україна висловила готовність керувати "Північним потоком-2"

21:15

Військовослужбовиця, що знепритомніла під час параду, стала героїнею соцмереж. ФОТО

20:01

Британка пройшла тисячу уроків водіння, але не може отримати права з незвичайної причини

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

"Либо убьют, либо не убьют": Навальный дал первое интервью из колонии

  18   0 26.08.2021, 07:59 | Новости, Мир
"Либо убьют, либо не убьют": Навальный дал первое интервью из колонии

Алексей Навальный рассказал о жизни в колонии / фото REUTERS

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в российской колонии, дал первое интервью за время пребывания в заключении.

Он письменно ответил на вопросы газеты The New York Times, что заняло 54 страницы. На сайте Навального опубликовали все вопросы и ответы, которые он дал на русском языке, пишет УНИАН.

Алексей Навальный оценил риск того, что его убьют в тюрьме.

"Долгие годы я должен был оправдываться, отвечая на вопрос "почему вас до сих пор не убили?" и "почему вас не посадили?". Теперь, когда у меня в чекбоксах этих пунктов стоят галочки, я должен оценивать вероятность своей смерти в тюрьме. Ну, очевидно, ответ как в анекдоте: 50% - либо убьют, либо не убьют", - отметил Навальный.

Он также рассказал о своем типичном дне в колонии и отношении к нему сотрудников. По его словам, все организовано так, чтобы он круглосуточно находился под максимальным контролем.

"Моя жизнь - это американские горки, где вчера я враг и мне выносят 28 выговоров за месяц, а сегодня оставляют в покое. А потом снова враг. Из тюрьмы очень хорошо видно, почему ни один "национальный проект" Путина не увенчался успехом. Господи, да они даже проект "давайте убьем Навального" не смогли реализовать при всех своих возможностях. Впрочем, не хотелось бы, чтобы это стало первым проектом Путина, доведенным до конца", - добавил политик.

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления "Новичком" летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

"Вечерние Вести"

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (611)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]