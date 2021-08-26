Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:02

Когда вакцинированные Pfizer и AstraZeneca становятся уязвимыми к COVID-19 – исследования ученых

11:30

Українськiй призерці Олімпіади, яка віддала тренеру подаровану квартиру, вручили ще одну (відео)

11:07

Канье Уэст решил избавиться от своего имени

10:27

"Чому я, жертва, у неволі, а він – на свободі?" Як живуть курсантки, яких рік тому збив п'яний майор

10:01

Зеленський призначив нового представника України при Євросоюзі

09:41

Різке зростання захворюваності: за добу в Україні виявили понад 1500 інфікованих COVID-19

09:20

Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Чикаго

09:00

У ВООЗ заявили, що всі гіпотези про походження коронавірусу в силі

08:30

В Дніпропетровській області російську мову позбавили статусу регіональної

07:59

"Либо убьют, либо не убьют": Навальный дал первое интервью из колонии

07:29

Зеленський звільнив посла України в Канаді

23:02

Різкий старт: збірна України виграла 8 медалей в перший день Паралімпіади

22:04

Україна висловила готовність керувати "Північним потоком-2"

21:15

Військовослужбовиця, що знепритомніла під час параду, стала героїнею соцмереж. ФОТО

20:01

Британка пройшла тисячу уроків водіння, але не може отримати права з незвичайної причини

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

В Дніпропетровській області російську мову позбавили статусу регіональної

  14   0 26.08.2021, 08:30 | Новости, Общество
В Дніпропетровській області російську мову позбавили статусу регіональної

Акція на підтримку української мови біля Українського дому в Києві (архівне фото)

Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення Дніпропетровської облради про надання російській мові статусу регіональної.

Зокрема, йдеться про рішення облради від 2012 року. Позов до суду подала Дніпропетровська обласна прокуратура. У ньому проситься визнати  протиправним і нечинним з 28 лютого 2018 року рішення облради "Про підтримку мовної політики в Україні" від 17.08.2012 року, інформує УНІАН.

Як йдеться у рішенні, суд задовольнив позов суд ще 13 серпня, оприлюднили його в реєстрі через тиждень. У своїй ухвалі суд наголосив, що рішення облради суперечить чинному закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". 

Рішення може бути оскаржене.

Раніше Миколаївський окружний адмінсуд скасував рішення Миколаївської міськради про надання російській мові статусу регіональної.

УНІАН

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (611)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]