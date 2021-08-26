Президент України Володимир Зеленський звільнив посла України в Канаді та Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) Андрія Шевченка.

Про це йдеться в указі глави держави №444 від 25 серпня, інформує UAINFO.org.

"Звільнити Шевченка Андрія Віталійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Канаді та з посади Представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом", - йдеться в указі.

Відомого тележурналіста, політика та громадського діяча Андрія Шевченка було призначено послом у Канаді у вересні 2015 року.

Шевченко був народним депутатом Верховної Ради 5-го, 6-го та 7-го скликань. Він також один із засновників "5 каналу", володар премій "Телетріумф" та Press Freedom Award ("Репортери без кордонів").

"Вечірні Вісті"