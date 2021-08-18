"Все зроблять по-своєму". Принц Гаррі і Меган Маркл мають намір провести таємну церемонію хрещення дочки Лілібет

Принц Гаррі і Меган Маркл мають намір провести таємну церемонію хрещення дочки Лілібет в Каліфорнії.

Як пише Daily Mail, герцог і герцогиня Сассекські вирішили хрестити доньку в Каліфорнії, а не в Лондоні в присутності королеви Єлизавети, як повідомлялося раніше, інформує НВ.

Експерт з питань королівської родини Річард Фіцвільям вважає, що "пара зробить все по-своєму" в тому, що стосується хрещення маленької Лілібет. Він вважає, що принц Гаррі і Меган Маркл здійснять таїнство хрещення на секретній церемонії, і воно не супроводжуватиметься такими гарячими суперечками, які супроводжували хрестини Арчі.

Він зробив такий висновок на підставі того, що пройшло два місяці після народження дівчинки, а пара досі не опублікувала жодного фото дитини. "Це рішення показує, що герцог і герцогиня все зроблять по-своєму".

Нагадаємо, раніше джерела, близькі до герцога і герцогині Сассекських повідомляли, що принц Гаррі говорив відразу декільком людям, що вони хотіли б хрестити Лілібет, як і її брата, у Віндзорі. І навіть готові були почекати сприятливих обставин.

Однак королівський біограф Анджела Левін сказала, що в такому випадку принц Гаррі поставив би свою бабусю, королеву Єлизавету, в "незручне становище", очікуючи, що вона відвідає хрестини його дочки.

Вона назвала його очікування необгрунтованими, враховуючи, що вона в останні роки пропускала хрестини інших її правнуків.

Вона пояснила, що іноді королева не присутня на таких подіях, тому що "вони недостатньо близькі до корони". Тим більше принц Гаррі і Меган Маркл півтора роки тому відмовилися від обов'язків працюючих членів королівської сім'ї.

Нагадаємо, дочка принца Гаррі і Меган Маркл народилася 4 червня. Вона стала 11-м правнуком британського монарха. Восени у королеви Єлизавети має народитися ще один правнук - дитина принцеси Беатріс і її чоловіка Едоардо Мапеллі Моцці.

НВ