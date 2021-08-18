Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:01

"Все зроблять по-своєму". Принц Гаррі і Меган Маркл мають намір провести таємну церемонію хрещення дочки Лілібет

19:01

"Зустріч із Меркель несе загрозу". Павло Клімкін виявив нову небезпеку для України

18:01

Люди "подсаживаются" на работу как на наркотик из-за дофамина, – эксперт

17:10

Політолог: "Заборона спілкування нардепів з РФ без дозволу президента – цілком логічна"

16:04

У таборі "Молода гвардія" у хворих на COVID-19 знайшли штам "Дельта": Одещині загрожує колапс

15:02

У Києві на братських могилах в Маріїнському парку монтують сцену для італійського тенора. ФОТО

14:04

Талибы захватили военную технику, которую США предоставили Афганистану

13:03

Муж Скарлетт Йоханссон подтвердил ее вторую беременность

11:59

Береза: Венедиктову может сменить Баканов. А Ермак может уйти с должности главы Офиса президента

11:06

Рейтинг Байдена упал до рекордной отметки

10:30

Майже 1500 за добу. Показник захворюваності COVID-19 в Україні найбільший за останні два місяці

10:00

Офіційно: Петраков очолив збірну України з футболу

09:30

Машовец: Интрига затягивается. Авось, Мордору станет не до нас

09:00

Кто руководит "Талибаном"?

07:45

Продукти та комуналка: у Держстаті розповіли, на що українці витрачають зарплату

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

"Все зроблять по-своєму". Принц Гаррі і Меган Маркл мають намір провести таємну церемонію хрещення дочки Лілібет

  4   0 18.08.2021, 20:01 | Новости, Мир
"Все зроблять по-своєму". Принц Гаррі і Меган Маркл мають намір провести таємну церемонію хрещення дочки Лілібет

Принц Гаррі і Меган Маркл мають намір провести таємну церемонію хрещення дочки Лілібет в Каліфорнії.

Як пише Daily Mail, герцог і герцогиня Сассекські вирішили хрестити доньку в Каліфорнії, а не в Лондоні в присутності королеви Єлизавети, як повідомлялося раніше, інформує НВ.

Експерт з питань королівської родини Річард Фіцвільям вважає, що "пара зробить все по-своєму" в тому, що стосується хрещення маленької Лілібет. Він вважає, що принц Гаррі і Меган Маркл здійснять таїнство хрещення на секретній церемонії, і воно не супроводжуватиметься такими гарячими суперечками, які супроводжували хрестини Арчі.

Він зробив такий висновок на підставі того, що пройшло два місяці після народження дівчинки, а пара досі не опублікувала жодного фото дитини. "Це рішення показує, що герцог і герцогиня все зроблять по-своєму".

Нагадаємо, раніше джерела, близькі до герцога і герцогині Сассекських повідомляли, що принц Гаррі говорив відразу декільком людям, що вони хотіли б хрестити Лілібет, як і її брата, у Віндзорі. І навіть готові були почекати сприятливих обставин.

Однак королівський біограф Анджела Левін сказала, що в такому випадку принц Гаррі поставив би свою бабусю, королеву Єлизавету, в "незручне становище", очікуючи, що вона відвідає хрестини його дочки.

Вона назвала його очікування необгрунтованими, враховуючи, що вона в останні роки пропускала хрестини інших її правнуків.

Вона пояснила, що іноді королева не присутня на таких подіях, тому що "вони недостатньо близькі до корони". Тим більше принц Гаррі і Меган Маркл півтора роки тому відмовилися від обов'язків працюючих членів королівської сім'ї. 

Нагадаємо, дочка принца Гаррі і Меган Маркл народилася 4 червня. Вона стала 11-м правнуком британського монарха. Восени у королеви Єлизавети має народитися ще один правнук - дитина принцеси Беатріс і її чоловіка Едоардо Мапеллі Моцці.

НВ

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (373)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]