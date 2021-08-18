Юрий Романенко: Кличко открыто пошел на конфликт с Офисом президента и лично с Зеленским, понимая, что вопрос его отставки с поста главы КГГА уже решен

"Главное во вчерашней «битве за инсталляции» было то, что Виталий Кличко уже открыто пошёл на конфликт с Офисом президента и лично Зеленским. Напомню, что обычно осторожный Кличко, сказал о советской инсталляции, установленной ОП на аллее Героев Небесной Сотни , что «это место святое. Никакой «95-й квартал» устраивать здесь мы не позволим» и пообещал ее демонтировать. Впрочем, демонтаж произвёл Нацкорпус", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Юрий Романенко, информирует UAINFO.org.

"Такой ход подтверждает логику развития конфликта между Кличко и Зеленским, которую я описал в статье позавчера. Кличко понимая, что вопрос его отставки с поста главы КГГА уже решён и состоится на днях начинает наносить удары в ответ. Причём сама тональность и акценты заявления Кличко не оставляют сомнений, что он готов побороться за патриотический электорат. Потому специально сделал акценты относительно сакральности, где погибли защитники Майдана.

Власть с утра ответила новым рейдом проверок по структуре КГГА и традиционными обвинениями в коррупции.

Таким образом можно констатировать, что Виталий Кличко вчера де-факто начал свою президентскую кампанию. И фактически является первым из политических тяжеловесов, кто обозначил готовность бороться с «95 кварталом».

Новый политический сезон стартует с кристаллизации возможных оппонентов Зеленского в качестве легальных", - подытоживает Романенко.