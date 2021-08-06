Мінус шість нулів: Венесуела проведе деномінацію та введе цифрову валюту через економічну кризу

Венесуела прибере шість нулів зі своєї національної валюти болівар у спробі врятувати її після років гіперінфляції в країні. Також у країні запровадять цифрову валюту.

Про таке повідомили в Центральному банку Венесуели, інформує Нromadske.ua.

Там кажуть, що будуть друкувати нові банкноти, які надійдуть в обіг 1 жовтня, і до того ж закликали венесуельців використовувати цифрову версію валюти для спрощення щоденних транзакцій. Цифрова валюта буде називатися Bolivar Digital і теж запрацює із жовтня.

Як зазначає Bloomberg, уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро пообіцяв захистити використання болівара, попри те, що раніше влада дозволила використовувати всюди американський долар. Такий крок був спрямований на стримування гіперінфляції, яка триває з 2017 року, і скорочення дефіциту в магазинах.

Хоч і більшість жителів країни віддають перевагу долару, болівари нині необхідні для повсякденних операцій, таких як проїзд в автобусі й оплата на АЗС.

Видання з посиланням на експертів зазначає, що відмова від нулів може тимчасово спростити транзакції, але не усуне глибинні причини нестабільності, включаючи недовіру до валюти і величезні державні витрати, не підкріплені місцевим виробництвом.

Найбільша банкнота нового зразку після запровадження коштуватиме близько 25 американських доларів.

У 2008 році уряд Венесуели вже коригував вартість болівара, прибравши з банкнот одразу вісім нулів. Інфляція тоді негативно вплинула на його купівельну спроможність, а приватні особи та підприємства були змушені здійснювати складні операції для навіть звичайних покупок. Усе через бухгалтерську та платіжну системи, які були перевантажені надлишком цифр.

Нагадаємо, у Венесуелі на тлі політичної кризи у 2018 році оголошували про запуск власної криптовалюти El Petro, прив'язаної до ціни нафти в країні. Але її швидко заборонили у США.

Що там у Венесуелі?

Там упродовж трьох років триває політична та економічна криза. Низка країн світу визнає президентом очільника Національної асамблеї (парламенту) країни Хуана Гуайдо, решта ж - Ніколаса Мадуро, який формально переміг на президентських виборах 2019 року (як кажуть, із порушеннями).

Фактично вся влада перебуває в руках Мадуро, бо його підтримує силовий блок країни. Гуайдо ж реального впливу на ситуацію в країні не має, вдовольняючись дипломатичними прийняттями там, де його визнають.

У грудні 2020 року у Венесуелі відбулися парламентські вибори. Перемогу на них здобув блок президента Ніколаса Мадуро. Однак Хуан Гуайдо закликав громадян бойкотувати ці вибори. Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що результати цих виборів були сфальсифіковані та не показують волю венесуельського народу.

На тлі політичної кризи в країні шкутильгає й економіка: в окремі кризові періоди інфляція обчислювалася тисячами відсотків. Зокрема, за даними BBC, лише в січні 2021 року інфляція у Венесуелі сягнула понад 2600%. Також на економіку країни негативно впливає падіння цін на нафту, експорт якої становить основу доходів Венесуели.