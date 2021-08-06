Двох білоруських тренерів, які намагалися повернути Тімановську додому, вислали з Олімпіади. МОК позбавив їх акредитації

Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська. Фото: Instagram

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив акредитації та вислав додому Артура Шумака і Юрія Мойсевича - тренерів білоруської легкоатлетки Христини Тімановської, які намагалися силоміць відправити спортсменку додому.

Про це йдеться на офіційній сторінці МОК у Twitter, інформує Нromadske.ua.

«В інтересах благополуччя спортсменів НОК Білорусі, які все ще перебувають у Токіо, і як тимчасовий захід МОК вчора ввечері скасував акредитацію двох тренерів - пана Артура Шумака і пана Юрія Мойсевича», - йдеться у повідомленні.

Двох тренерів попросили негайно покинути олімпійське селище, і вони це зробили. МОК обіцяє надати їм можливість бути почутими.

Для з'ясування обставин інциденту із Тімановською у МОК створили дисциплінарну комісію, яка вивчатиме зокрема і роль у конфлікті Шумака і Мойсевича.

Нагадаємо, білоруська бігунка Христина Тімановська 1 серпня попросила допомоги у Міжнародного олімпійського комітету: національна збірна Білорусі на Олімпіаді намагалася силоміць відправити спортсменку додому. Їй вдалося залишитись у Токіо під охороною поліції.

2 серпня дівчина мала взяти участь у забігу на 200 метрів, але керівництво нацзбірної вирішило не допускати її до змагань. Перед тим між спортсменкою та тренерським штабом збірної стався конфлікт.

Легкоатлетка мала виступити на Олімпіаді на дистанціях 100 та 200 м. Але через недостатню кількість допінг-проб від участі в естафеті 4х400 м відсторонили двох білоруських легкоатлеток. Тому керівництво збірної вирішило залучити до естафети Тімановську. Дівчина розкритикувала це рішення у соцмережах.

У відповідь Національний олімпійський комітет Білорусі заявив, що відправляє дівчину додому через її «емоційно-психологічний стан» за висновком лікарів. Дівчина каже, що це брехня, і наполягає, що медики її не обстежували.

Міжнародний олімпійський комітет розпочав офіційне розслідування ситуації з Тімановською. Кажуть, що хочуть почути усіх причетних до конфлікту. Зокрема, від збірної Білорусі вимагають звіт із їхніми поясненнями.

Натомість Польща надала спортсменці та її чоловіку Арсенієві Зданевичу, який раніше виїхав до України, гуманітарну візу. Також у країні обіцяли допомогти легкоатлетці продовжити спортивні змагання. Зрештою серпня Тімановська прибула у Варшаву.

"Вечірні Вісті"