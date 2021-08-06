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Фурса: Путину удалось из криворожского парня сделать последовательного бандеровца

  6   0 06.08.2021, 12:01 | Новости, Политика
Фурса: Путину удалось из криворожского парня сделать последовательного бандеровца

Президент Зеленский сначала хотел увидеть мир в глазах Путина, а теперь уже разговаривает как настоящий украинец с Майдана, русофоб в представлении русских. Вот что значит "точка сидения определяет точку зрения". Путину удалось из криворожского парня сделать последовательного Бандеровца. Так держать.

Об этом на своей странице в Facebook пишет Сергей Фурса, информирует UAINFO.org.

Зеленский: "Если вы хотите жить в России, то чемодан вокзал Россия".

МИД России в ответ назівает Зеленского всеми нехорошими словами и добавляет: "Фашисткий режим Зеленского продает землю иностранцам". 

Вот это их плющит. А все потому, что у них были ожидания. Высокие ожидания. И тут на тебе «чемодан вокзал Россия». Обидно, наверное.

И да, в России рынок земли существует уже больше 10 лет. И в Украине как раз землю иностранцы покупать не могут. А в России могут. Не спешат, но могут.

Но какой же русский чиновник не любит напугать украинца тем, что у него заберут землю. Хоть единственные, кто землю у украинца забирали - это те самые большевики, идейными последователями которых и есть сегодняшний путинский режим. Вот такой вот парадокс. 

И те, кто устроил в Украине геноцид, теперь пугает украинцев рынком земли, который был в Украине всегда до прихода большевиков. Те, кто морил украинцев голодом пугает украинцев тем, что им будет нечего кушать при рынке земли. Рынке, который повысит урожайность. Те, кто закупал зерно в Канаде пугает украинцев, что им нечего будет есть без опеки Путина.

Те, кто считает, что Украина не страна, постоянно пугает украинцев, что на их суверенитет претендует коварный Запад. При этом, именно украинская независимость, украинский суверенитет, не дает спать спокойно Путину, что он пишет псевдонаучные статьи по ночам. А Западу как раз он не нужен. Запад пытается заставить Украину повзрослеть.

Одно слово - лицемерные негодяи. Большим лицемером и негодяем может быть только тот, кто в Украине повторяет эти страшилки.

Сергей ФУРСА

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