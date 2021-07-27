Мільйонер розлучився з королевою краси, дізнавшись, що дружина заробила проституцією 700 тисяч доларів

Хірург-мільйонер з Нью-Йорка Хан Джо Кім розлучився зі своєю дружиною Регіною Тернер, яка у 2011 році перемогла на престижному конкурсі краси, завоювавши титул "Міс Коннектикут США".

Як повідомляє видання The New York Post, причиною розриву подружжя стало те, що 41-річний доктор Кім дізнався, що його 32-річна дружина підробляла елітною повією. Обслуговуючи заможних чоловіків, вона з 2015 по 2021 рік заробила 700 тисяч доларів, інформують Факти.

Хірург стверджує, що Регіна обдурила його перед весіллям, яке відбулося 27 листопада 2015 року, приховавши від нього своє таємне життя. Вона продавала секс за гроші до того, як вийшла за нього заміж, і продовжувала після. Спочатку вона брехала чоловікові, що отримала велику суму в спадок від прабабусі. А свою часту відсутність пояснювала відрядженнями та зустрічами з подружками.

Про «професію» колишньої королеви краси доктор дізнався випадково, коли знайшов відверте листування з одним з її клієнтів.

Тернер також брехала, що навчалася в університеті. А насправді навіть не закінчила середню школу.

Сам доктор Кім за рік заробляє понад три мільйони доларів.

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