Деменция с ранним началом: что известно о распространенности болезни

Согласно результатам большого метаанализа, опубликованного недавно в журнале JAMA Neurology, в настоящее время 3,9 миллиона человек живут с деменцией с ранним началом (Young-Onset Dementia, YOD). Симптомы болезни, лишающей памяти и умственных способностей, у этих пациентов проявляются в возрасте до 65 лет.

Ход исследования

По словам исследователей, недавние глобальные оценки YOD варьировались в пределах 42,3-54,0 на 100 000 населения, пишет MedOboz.

Новое исследование охватывало 74 глобальных исследования из баз данных PubMed, Embase, CINAHL и PsycInfo за период 1990-2020 г., суммарно в него вошло 2,7 млн человек. Результаты показывают, что стандартизованная по возрасту распространенность YOD в мире составляет 119 на 100 000 среди людей в возрасте от 30 до 64 лет. Разница в распространенности между мужчинами и женщинами была небольшой. На основе последних оценок численности населения эти новые данные о распространенности предполагают, что в США проживает примерно 175 тыс. человек с YOD.

YOD чрезвычайно редко встречается у людей в возрасте 30-34 лет (1,1 случай на 100 000), но чаще встречается в возрасте от 60 до 64 лет (77,4 случаев на 100 000). Таким образом, по словам авторов, результаты соответствуют общему наблюдению о том, что распространенность деменции экспоненциально возрастает, начиная с 60 лет.

Распространенность YOD была одинаковой у мужчин и женщин, ниже в Соединенных Штатах, чем в Европе, выше всего в странах с доходом выше среднего и выше всего у людей с болезнью Альцгеймера, за которой следует сосудистая деменция и лобно-височная деменция.

Ограничения исследования

Исследователи предполагают, что несмотря на то, что новая глобальная оценка YOD выше той, которая предполагалась ранее, она все еще, вероятно, недооценена из-за отсутствия высококачественных данных. Для получения более достоверной информации требуется больше данных из стран с низким уровнем дохода, а также исследований, которые включают более молодые возрастные группы.

Важность работы

Доктор медицины, отделение неврологии, клиника Мэйо, Рочестер, Миннесота, Дэвид С. Кнопман в сопроводительной редакционной статье отметил, что исследование дает новое понимание недооцененной проблемы. Исследователи отмечают, что мониторинг распространенности YOD важен для адекватного планирования и организации медицинских услуг.

Кнопман пишет, что YOD - "особенно обескураживающий диагноз, потому что он поражает людей в расцвете сил, в разгар карьеры и в период воспитания семей". Сложность болезни состоит в том, что большинство услуг по уходу за деменцией ориентировано на пожилых пациентов, и, как следствие, услуги редко доступны для удовлетворения потребностей людей с диагнозом деменция в возрасте 50 лет, у которых дома есть дети-иждивенцы, а также супруг, который должен продолжать работать.

Подобные исследования обеспечивают основу для инициирования дополнительных усилий по совершенствованию методов своевременной диагностики и удовлетворения потребностей пациентов с YOD.

OBOZREVATEL