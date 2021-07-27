Не всіх власників "хрущовок" будуть запитувати, чи згодні вони на знесення будинку: кого і куди переселять

Під знесення можуть потрапити понад 30 тисяч житлових будинків.

Законопроект Мінрегіону, який має запустити знесення застарілих житлових багатоповерхівок, пройшов громадські слухання, отже, "хрущовки" українців все ж знесуть.

Як говориться в законопроекті, під знесення можуть потрапити близько 30 тисяч житлових будинків, які вважаються застарілими, інформує UAINFO.org.

Згідно із законопроектом, на місці знесених будівель будуть побудовані новобудови.

В чому особливість законопроекту:

Відповідно до законопроекту поріг згоди мешканців, необхідний для розселення будинку, буде знижений зі 100% до 75%.

Скільки в Україні застарілих будинків:

За даними Державної служби статистики загальна площа застарілого житлового фонду становить 4,33 млн кв. м.

4646 багатоповерхівок, побудованих до 1919 року;

9693 будинки, побудовані до 1953 року;

7192 багатоповерхівки, побудовані до 1969 року;

5364 будинки, побудовані до 1989 року.

Як будуть вирішувати зносити будинок чи ні:

місцева влада порахує, скільки застарілого житла в їхніх містах;

розробить проекти комплексної реконструкції кварталів;

будуть зібрані підписи мешканців, згодних на знесення будинку і переїзд до нового будинку.

Куди переселять його мешканців?

Відповідно до законопроекту спочатку повинні побудувати новий будинок, переселити туди мешканців "хрущовки", яка буде зноситися, і тільки після цього проводити демонтаж. Тобто планується, що власники "хрущовок" будуть переїжджати не в тимчасове житло, а відразу в нові квартири.

Знесення "хрущовок": що необхідно знати

У липні 2021 року з'явилася інформація про те, що Уряд України планує змінити вже існуючий план з реконструкції районів.

Закон про реконструкцію кварталів в Україні був прийнятий ще у 2006 році, проте відтоді так і не був розроблений механізм розселення старих будинків.