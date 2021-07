Ілон Маск запустить апарат NASA для пошуку позаземного життя

Ракета-носій Falcon Heavy американської компанії SpaceX здійснить запуск місії NASA до супутника Юпітера 2024 року.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомляє сама SpaceX.

«NASA обрало Falcon Heavy для польоту до Europa Clipper! Запустившись у жовтні 2024 року, ця міжпланетна місія вивчить, чи може крижаний Юпітер мати умови, придатні для життя» - йдеться у дописі.

NASA has selected Falcon Heavy to fly Europa Clipper! Launching in October 2024, this interplanetary mission will study whether Jupiter's icy moon Europa could have conditions suitable for life. https://t.co/KJt7Natn7i pic.twitter.com/sfcdrcKE77