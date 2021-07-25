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Разумков розповів про поправки до законопроєкту про деолігархізацію

  7   0 25.07.2021, 08:04 | Новости, Политика
Разумков розповів про поправки до законопроєкту про деолігархізацію

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков подав до другого читання президентського законопроєкту про деолігархізацію поправку щодо створенням незалежної комісії для визначення олігархів, адже вважає, що Рада національної безпеки та оборони не має таких повноважень.

Про це спікер сказав в ефірі програми "Велика деолігархізація" на телеканалі "Україна 24", передає Укрінформ.

"На мій погляд, це має бути незалежна комісія, відповідні правки я також подавав, яка може діяти при Національному агентстві з питань запобігання корупції. Вона формується на конкурсній основі, є незалежною, громадською, може, не потребуватиме додаткових коштів, а організаційний процес забезпечуватиме фактично НАЗК. Це зніме будь-які питання, чому той потрапив, а той не потрапив до переліку олігархів", - сказав Разумков. 

Він пояснив, що Рада національної безпеки та оборони не може визначати перелік олігархів, адже члени РНБО є представниками влади, з якою можуть контактувати представники бізнесу. "Рішення щодо такого переліку олігархів мають приймати не ті представники влади, з якими може контактувати бізнес", - зауважив Разумков.

Він також зазначив, що до складу РНБО входить невизначена кількість людей. За словами спікера, це також може впливати на результати ухвалення рішень.

Окрім цього, Разумков розповів, що подав до другого читання законопроєкту №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" поправку щодо розширення переліку осіб, які мають декларувати зустрічі з олігархами.

"Я вважаю, що перелік осіб з боку держави, які мають декларувати такі зустрічі, також треба збільшити", - зауважив Голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 1 липня ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". До другого читання законопроєкту подано 1230 поправок.

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім цього, йдеться про створення Реєстру олігархів.

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