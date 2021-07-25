Макрон змінив свій телефон через можливе стеження

Президент Франції Еммануель Макрон змінив свій телефонний апарат та номер через побоювання, що попередній пристрій могли відстежувати.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.

"Французький президент Еммануель Макрон змінив свій мобільний номер та пристрій на тлі ситуації зі стеженням за допомогою програмного забезпечення Pegasus", - йдеться у матеріалі.

В уряді Франції додали, що безпекові протоколи президента були оновлені через цей інцидент.

За інформацією Le Monde, один з номерів президента, який він використовував регулярно з 2017 року, фігурує в списку номерів для можливого стеження. Така діяльність, припускається, здійснювалася в інтересах Марокко.

За даними журналістів, шпигунське програмне забезпечення Pegasus, розроблене та ліцензоване ізраїльською компанією NSO, використовувалося для спроб і успішних зламів смартфонів, що належать журналістам, державних службовців та правозахисників у глобальному масштабі.

Укрінформ